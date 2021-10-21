الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

محادثات ايرانية تركية على هامش اجتماع لجنة الدستور السوري في جنيف

محادثات ايرانية تركية على هامش اجتماع لجنة الدستور السوري في جنيف
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

التقى مدير عام وزارة الخارجية التركية "سلجوقي اونال"، اليوم الاربعاء في جنيف، كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسة الخاصة "علي اصغر خاجي"، واعرب الجانبان عن ترحيبهما بالجولة السادسة لمفاوضات لجنة الدستور السوري.

العالم- ايران

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان هذه المباحثات جرت على هامش اجتماع لجنة الدستور السوري بمدينة جنيف السويسرية؛ حيث تم خلالها استعرض اخر التطورات في سوريا.

الى ذلك، اكد خاجي بان لجنة الدستور السوري منبثقة عن عملية المفاوضات في صيغة استانا؛ داعيا الى مواصلة هذه المحادثات بعيدا عن التدخلات الاجنبية.

وقال كبير مساعدي الخارجية الايراني : ان الحل الدائم للمعضلات في ادلب، رهن بتطهير هذه المنطقة من وجود الجماعات المسلحة والارهابيين وضمّها الى سيادة الحكومة السورية.

من جانبه، اعرب مدير عام الخارجية التركية عن ترحيبه لعقد الدورة السادسة من محادثات اللجنة الدستورية؛ متطلعا الى استمرارها وبما يصب في مصلحة الشعب السوري.

روابط ذات صلة

إيران تنشىء مركزا تجاريا في تركيا لدعم منتجيها المحليين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوتين: القرار حول رفع 'طالبان' من قائمة الإرهاب يعود للأمم المتحدة

لودريان: مؤتمر ليبيا سيعطي دفعة دولية نهائية لانتخابات نهاية العام

شاهد.. العنصرية في كيان الإحتلال ومخطط تهويد القدس المحتلة

البدء ببناء مستوطنة جديدة في قلب الخليل

محادثات ايرانية تركية على هامش اجتماع لجنة الدستور السوري في جنيف

نيجيريا تعلن الإفراج عن 30 تلميذاً كانوا مخطوفين