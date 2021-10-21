محادثات ايرانية تركية على هامش اجتماع لجنة الدستور السوري في جنيف

العالم- ايران

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان هذه المباحثات جرت على هامش اجتماع لجنة الدستور السوري بمدينة جنيف السويسرية؛ حيث تم خلالها استعرض اخر التطورات في سوريا.

الى ذلك، اكد خاجي بان لجنة الدستور السوري منبثقة عن عملية المفاوضات في صيغة استانا؛ داعيا الى مواصلة هذه المحادثات بعيدا عن التدخلات الاجنبية.

وقال كبير مساعدي الخارجية الايراني : ان الحل الدائم للمعضلات في ادلب، رهن بتطهير هذه المنطقة من وجود الجماعات المسلحة والارهابيين وضمّها الى سيادة الحكومة السورية.

من جانبه، اعرب مدير عام الخارجية التركية عن ترحيبه لعقد الدورة السادسة من محادثات اللجنة الدستورية؛ متطلعا الى استمرارها وبما يصب في مصلحة الشعب السوري.