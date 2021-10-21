شاهد.. العنصرية في كيان الإحتلال ومخطط تهويد القدس المحتلة

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وأضاف عواضة خلال مشاركته في برنامج غياهب الكيان على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن تركيز الإحتلال على مدينة القدس المحتلة له عدة اشارات بالنسبة للكيان الصهيوني اولاً تحويل المدينة الى مدينة يهودية بالكامل ونزع مشروعية فلسطينية عنها وتهجيير الفلسطينيين.

وتابع عواضة بأنه عندما حدث ما جرى في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة شاهدنا تكرار هذا الموضوع في باقي المناطق في المدينة خصوصا البلدة القديمة لان سياسة الإحتلال كانت مبنية على حصر التهويد في البلدة القديمة خاصة في المنطقة المقدسة.

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