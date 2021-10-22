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بتوجيه من الكاظمي.. فرقة العباس ترسل تعزيزات عسكرية لفرقة الإمام علي {ع}

بتوجيه من الكاظمي.. فرقة العباس ترسل تعزيزات عسكرية لفرقة الإمام علي {ع}
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة فرقة العباس {ع} إرسالها تعزيزات عسكرية متنوعة الى فرقة الإمام علي {ع} {حشد العتبات}.

العالم - العراق

وذكر بيان لها انه "وبناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة العراقية {مصطف الكاظمي} أرسلت تعزيزات عسكرية الى فرقة الامام علي (حشد العتبات المقدسة) عبارة عن أعتدة متوسطة وثقيلة تعويضا لبعض ما تضرر نتيجة الحادث الذي حصل لمخازن فرقة الامام علي {ع} في شهر تموز الماضي، انسجاما مع سياستها في دعم تشكيلات حشد العتبات".

وأضاف انه "وعلى هامش اللقاء تم مناقشة سبل التعاون بين الفرقتين وقاطع النجف المهم، وتبادل المعلومات الأمنية، كما بحث اللقاء جوانب أخرى تخص إنجاح المهام ضمن الفعاليات المختلفة".

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بتوجيه من الكاظمي.. فرقة العباس ترسل تعزيزات عسكرية لفرقة الإمام علي {ع}

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