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الصحة المصرية تسجل 883 إصابة و46 وفاة جديدة بكورونا

الصحة المصرية تسجل 883 إصابة و46 وفاة جديدة بكورونا
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية الخميس تسجيل 883 إصابة و46 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم-مصر

وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 321967 حالة، منها 271792 حالة تم شفاؤها، و18151 وفاة.

من جهته، أكد مستشار الرئيس المصري للصحة محمد عوض تاج الدين أن "مصر لا تزال في الموجة الرابعة من فيروس كورونا، وأن التوقعات تشير إلى استقرار الإصابات خلال بضعة أيام، وبعد ذلك ستنخفض الإصابات، ومن ثم تنحسر الموجة الرابعة".

وعن إمكانية حدوث موجة خامسة من كورونا، قال: "نتمنى أن لا يحدث ذلك، ولكن الوباء ما زال موجودا"، مشيرا إلى أن "كورونا لديه القدرة على التحور، وهذا التحور هدفه مقاومة المناعة والعيش داخل الجسم".

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الصحة المصرية تسجل 883 إصابة و46 وفاة جديدة بكورونا

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