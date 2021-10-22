الجهاد تعلن عن إقامة صلاة الجمعة أمام الصليب الأحمر وعقد مؤتمر صحفي نصرة للأسرى

العالم - فلسطين

وأكد القيادي الحرازين أن صلاة الجمعة ستتحول للاحتفال بانتصار الاسرى الأبطال في معركتهم البطولية على السجان، داعيًا لأوسع مشاركة جماهيرية في صلاة الجمعة، مبينًا انه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا الساعة 11:30 لقيادة حركة الجهاد الإسلامي حول انتصار الاسرى داخل سجون الاحتلال .

أعلنت مهجة القدس والهيئة القيادية لحركة الجهاد في السجون انتصار أسرى حركة الجهاد الإسلامي في السجون الصهيونية وتعليقهم للإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضوه احتجاجًا على الإجراءات القمعية التي تُتخذ بحقهم.

وفي 13 أكتوبر/تشرين أول الجاري أعلن أسرى الجهاد الإسلامي دخول 250 أسيرًا من الحركة في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على الإجراءات التنكيلية التي تُتخذ بحقهم.

ويطالب الأسرى المضربون إدارة سجون الاحتلال بوقف إجراءاتها التي كانت قد فرضتها بحقّهم بعد السادس من سبتمبر/أيلول، تاريخ عملية ’’نفق الحرية‘‘.

ووفق مصادر في حركة الجهاد، فإن من الإجراءات العقابية تشتيت أسرى الجهاد، بحيث ألا يتواجد أكثر من معتقل واحد من الحركة في كل غرفة.

وفي 6 سبتمبر/أيلول الماضي تمكن ستة من الأسرى من انتزاع حريتهم عبر نفق حفروه في سجن جلبوع، لكن أعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4600 أسير فلسطيني، بينهم 35 أسيرة، ونحو 200 طفل، و520 معتقلًا إداريًا.