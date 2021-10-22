الحركة الأسيرة: أنهينا جولة مع إدارة السجون ونستعد لأخرى

العالم- فلسطين



وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم الجمعة إننا "أنهينا جولة جديدة مع إدارة السجون، ونستعد لجولة أخرى متوقعة في ظل تشكيل لجان من قبل الاحتلال للتضييق علينا مستقبلًا".

وأضافت: "وعليه ندعو أسرانا للإبقاء على أعلى درجات الاستعداد لمواجهة أي إجراء قد يسعى الاحتلال لفرضه علينا".

كما توجهت بالتحية للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام و لكافة الأسرى الذين ساندوهم بالخطوات التضامنية، والذين اقترب عدد منهم على كسر حاجز الـ 100 يوم من الإضراب عن الطعام مطالبًا بالحرية من هذا الاعتقال الظالم وغير القانوني على الإطلاق.



أيضا أرسلت الحركة الأسيرة تحية "لكافة أبناء الشعب الللبناني الذين وقفوا مساندين ومناصرين كعادتهم لأسراهم الأبطال الذين هم عنوان التحدي والمواجهة الدائمة لهذا العدو الغاصب".



وقالت "نعاهدهم هنا أن نبقى على سعينا الحثيث لإخراجهم من العزل في أقرب وقت بإذن الله" موكدة أن المطلب الأساسي والحل الأمثل لكافة التحديات التي يواجهها الأسرى تتمثل في السعي الحثيث للحرية الشاملة والكاملة لكافة الأسرى والمعتقلين.



وجددت الحركة الأسيرة العهد مع الأسرى "أن نبقى الصامدين، ودعوتنا لكم مقاومتنا الباسلة باستمرار العمل لإطلاق سراحنا قريبًا".