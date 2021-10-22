الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١
١٠:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

موسكو: هجوم دمشق أثر سلبا على مناقشات اللجنة الدستورية

موسكو: هجوم دمشق أثر سلبا على مناقشات اللجنة الدستورية
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر ألكسندر لافرنتييف الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا أن الهجوم الإرهابي في دمشق أثار قلق الأطراف في مناقشات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، لكنه تم تذليل العقبات.

العالم-اوروبا

وقال: "كانت هناك مخاوف معينة الأربعاء الماضي، على الأرجح إثر بالهجوم الإرهابي الذي وقع في دمشق وقتل 17 جنديا سوريا".

وأضاف: "لذا عادت الأطراف يوم الأربعاء إلى لغة الاتهامات المتبادلة، ولكن مع ذلك بفضل عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن ومكتبه، تم التغلب على هذا الاتجاه السلبي وعادت اللجنة الدستورية يوم الخميس إلى المسار البناء".

وأكد لافرنتييف أن "مواقف أطراف اللجنة الدستورية السورية ما زالت متضاربة في كثير من القضايا".

من جهته، أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن على أن "محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف انتهت دون إحراز أي توافق حول المبادئ الدستورية الأربعة".

وأضاف: "اجتماع اليوم كان خيبة أمل. لم نحقق ما أردنا إنجازه.. افتقرنا للفهم السليم لطريقة دفع هذا المسار إلى الأمام.. هذه الجولة لم توصلنا إلى أي تفاهمات أو أرضية مشتركة حول أي من القضايا" الخلافية.

وانطلقت الاثنين الماضي في مدينة جنيف السويسرية الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، بمشاركة أطراف الأزمة السورية وبرعاية الأمم المتحدة.

روابط ذات صلة

الخارجية السورية: توقيت تنفيذ تفجير دمشق يوضح أجندة رعاته السياسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"داعش" يتبنى هجوما استهدف برجا للكهرباء أغرق كابل بالظلام

موسكو: هجوم دمشق أثر سلبا على مناقشات اللجنة الدستورية

السيد نصر الله: المقاومة ستتصرف عندما تجد أن نفط وغاز لبنان في خطر

شاهد.. باحث لبناني: مجزرة الطيونة اخطر بكثير مما حدث في عام 1975

مقتل شخصين في باكستان خلال مواجهات بين متظاهرين والشرطة

مفوضية الانتخابات العراقية تحدد المحطات التي سيتم إعادة عدها وفرزها يدويا