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شلاباتا: التفجير الإرهابي في دمشق عمل جبان

شلاباتا: التفجير الإرهابي في دمشق عمل جبان
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد يارومير شلاباتا رئيس معهد العلاقات الدولية التشيكوسلوفاكي أن التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة مبيت عسكري في دمشق بأنه “عمل جبان” ودليل قاطع على إفلاس التنظيمات الإرهابية والقوى الإجرامية الداعمة لها.

العالم - سوريا

وأوضح شلاباتا في تصريح لمراسل "سانا" في براغ اليوم أن استمرار العمليات الإرهابية في سورية جزء من المؤامرة الكبرى التي تقودها الولايات المتحدة ودول غربية وإقليمية تدور في فلكها وتنفذ أجنداتها بهدف إطالة الأزمة خدمة لمصالحها معرباً عن ثقته بقدرة الشعب السوري وتلاحمه مع جيشه وقيادته لإفشال المخططات الخارجية ضد بلاده.

وشدد شلاباتا على أن سورية ستبقى رمزاً للثوابت الوطنية والقومية في تصديها للهيمنة الامبريالية ومناصرتها للقوى الوطنية المطالبة بالحرية والسيادة والكرامة معرباً عن أمله في أن ينعم السوريون بالاستقرار والأمن ويساهموا بإعادة ما دمره الإرهاب والإرهابيون.

وارتقى 14 شهيداً ووقع عدد من الجرحى الأربعاء الماضي جراء التفجير الإرهابي بعبوتين ناسفتين الذي استهدف حافلة مبيت عسكرية لدى مرورها بالقرب من جسر الرئيس بدمشق.

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