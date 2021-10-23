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صادرات منتجات الصلب الايراني تنمو 50 بالمئة

صادرات منتجات الصلب الايراني تنمو 50 بالمئة
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

سجلت بيانات صادرات شركات الصلب الايرانية زيادة بنحو 50 بالمئة في النصف الاول من السنة المالية، للفترة بين 20 مارس/آذار حتى 20 سبتمبر/أيلول 2021.

العالم - ايران

وأوضحت منظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات التعدينية في بيان اليوم السبت، بأن شركات الصلب الكبرى رغم مواجهة انقطاع التيار الكهربائي وانخفاض الانتاج، تمكنت من تصدير 3.8 مليون من منتجات الصلب، بنمو 48 بالمئة عن الفترة المناظرة 2020.

وبيّنت المنظمة أن صادرات شركة "فولاد مباركة" نمت 118 بالمئة و" فولاد خوزستان" 34 بالمئة.

كما أشارت أن صادرات "ذوب آهن" اصفهان نمت 32 بالمئة، و "فولاد آلياجي" 26 بالمئة و" فولاد خراسان" 164 بالمئة، و" كاوه جنوب" 27 بالمئة و" فولاد بناب" 25 بالمئة و" فولاد كوير"39 بالمئة.

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