السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١
٠٢:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

المركزي الايراني: الاقتصاد خرج من الركود ويتجه نحو التعافي

المركزي الايراني: الاقتصاد خرج من الركود ويتجه نحو التعافي
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد محافظ البنك المركزي أن الاقتصاد الايراني، سجل نموا في النصف الثاني من سنة 2021 رغم تداعيات جائحة كورونا.

العالم - ايران

وأعتبر "علي صالح آبادي" في اجتماع افتراضي لمحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وافغانستان وباكستان ( MENAP) حضرته مديرة الصندوق الدولي اليوم السبت، أن النمو في النصف الثاني من العام يعكس أن الاقتصاد الايراني خرج من الركود بشكل ملحوظ ويتجه نحو التعافي.

وأستطرد أن أحدث الاحصائيات تشير الى تسجيل الناتج المحلي الاجمالي الايراني نموا بنسبة 6.2 بالمئة في النصف الثاني من سنة 2021، حيث يعد انجازا بارزا على وقع القيود الشديدة المفروضة على ايران وبالتالي عدم تمکن شراء لقاحات كورونا من الخارج بسبب الحظر. مضیفا أن القطاع غير النفطي في الفترة المذكورة نما 4.5 بالمئة.

من جهة ثانية رحب محافظ البنك المركزي الايراني بمشروع وإستراتيجية صندوق الدولي فيما يخص تقديم مساعدات مالية للدول الاعضاء لمواجهة تحديات التغير المناخي.

ولفت الى أن المشكلة الجوهرية في الشرق الاوسط وسيما فی ايران، تتمثل بشح المياه وانخفاض مستویاته فی غضون السنوات الاخيرة.

روابط ذات صلة

الرئيس الايراني يوعز بتوجيه السيولة نحو قطاع الانتاج

سوق العملة الاجنبية يجب ان تكون قابلة للتكهن من قبل الناشطين الاقتصاديين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. فهرس الاغتيالات التي ارتكبها المجرم 'سمير جعجع'

بعد إتهام إبن سلمان له بإختلاس ملياري دولار هل ينشر الجبري غسيل أمريكا والسعودية القذر في لقائه مع "سي بي أس"؟

TCL تعلن عن حاسب لوحي قادر على العمل مع شبكات الجيل الخامس

المركزي الايراني: الاقتصاد خرج من الركود ويتجه نحو التعافي

بالفيديو: الجيش السوري يمنع رتلا أمريكيا من عبور طريق 'M4'

فياض: أحداث الطيونة ليست شارعين تصادما عفويا كما يصورها البعض