المركزي الايراني: الاقتصاد خرج من الركود ويتجه نحو التعافي

العالم - ايران

وأعتبر "علي صالح آبادي" في اجتماع افتراضي لمحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وافغانستان وباكستان ( MENAP) حضرته مديرة الصندوق الدولي اليوم السبت، أن النمو في النصف الثاني من العام يعكس أن الاقتصاد الايراني خرج من الركود بشكل ملحوظ ويتجه نحو التعافي.

وأستطرد أن أحدث الاحصائيات تشير الى تسجيل الناتج المحلي الاجمالي الايراني نموا بنسبة 6.2 بالمئة في النصف الثاني من سنة 2021، حيث يعد انجازا بارزا على وقع القيود الشديدة المفروضة على ايران وبالتالي عدم تمکن شراء لقاحات كورونا من الخارج بسبب الحظر. مضیفا أن القطاع غير النفطي في الفترة المذكورة نما 4.5 بالمئة.

من جهة ثانية رحب محافظ البنك المركزي الايراني بمشروع وإستراتيجية صندوق الدولي فيما يخص تقديم مساعدات مالية للدول الاعضاء لمواجهة تحديات التغير المناخي.

ولفت الى أن المشكلة الجوهرية في الشرق الاوسط وسيما فی ايران، تتمثل بشح المياه وانخفاض مستویاته فی غضون السنوات الاخيرة.