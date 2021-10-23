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9 وفيات و220 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

9 وفيات و220 إصابة جديدة بـ
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، اليوم السبت، تسجيل تسع وفيات و220 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وألف و70 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم- فلسطين

وبيَّنت الوزارة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" بلغت 96.9 في المئة، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.1 في المئة، ونسبة الوفيات 1 في المئة، من مجمل الإصابات.

وتوزعت الإصابات الجديدة في المحافظة على النحو التالي: الخليل 16، أريحا والأغوار 8، قلقيلية 5، طوباس 4، ضواحي القدس 2، بيت لحم 8، جنين 9، نابلس 13، رام الله والبيرة 18، طولكرم 1، سلفيت 0، قطاع غزة 136.

ولفتت الوزارة إلى وجود 59 مريضاً في غرف العناية المكثفة، في حين يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 106 مرضى، منهم 10 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ عدد الذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح في الضفة وغزة مليونًا و173 ألفًا و531، في حين بلغ عدد الذين تلقوا الجرعتين مليونا و263 ألفًا و431.

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