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رئيس وزراء باكستان يصل السعودية

رئيس وزراء باكستان يصل السعودية
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" إلى السعودية، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.

العالم - السعودية

وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، في تغريدة على "تويتر"، إنَّ " عمران خان" وصل إلى المدينة المنورة في زيارة رسمية للمملكة تستمر 3 أيام.

وكان في استقبال "عمران خان" نائب أمير منطقة المدينة المنورة، سعود "بن خالد الفيصل".

وقال مكتب " عمران خان" إن رئيس الوزراء سيحضر حفل إطلاق "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" في الرياض بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي وقت سابق من أمس السبت، أعلنت السعودية إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية للاقتصاد الأخضر باستثمارات تبلغ 700 مليار ريال (186.63 مليار دولار).

وفي مايو الماضي، زار " عمران خان" الرياض وبحث مع ولي العهد العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال زيارة "عمران خان" الأخيرة للرياض وقَّع الطرفان اتفاقاً لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني، وشهدا التوقيع على اتفاقيتين ومذكرتي تفاهم.

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