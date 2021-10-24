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السويد تفرج عن 3 نساء ارتبطن بداعش الإرهابي في سوريا

السويد تفرج عن 3 نساء ارتبطن بداعش الإرهابي في سوريا
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

أفرجت السلطات السويدية، عن ثلاث نساء داعشية، تم ترحيلهن إلى البلاد، من معسكرات احتجاز لعوائل عناصر داعش الإرهابي.

العالم - اوروبا

وقال مكتب المدعي العام السويدي: "النيابة قررت الإفراج عن النساء الثلاث اللاتي اعتقلن للاشتباه في ارتكابهن جرائم حرب في سوريا".

وأضاف: "التحقيق الأولي مستمر، لكن لا توجد أسباب لاستمرار توقيفهن".

وأشارت مصادر سويدية إلى أنهن عشن سابقا في المناطق السورية التي يسيطر عليها تنظيم داعش، وتم ترحيلهن وأطفالهن إلى السويد من معسكرات خصصت لعوائل إرهابيي داعش شمال سوريا، وتم اعتقالهن لدى وصولهن إلى ستوكهولم الخميس الماضي.

ووفقا لوزارة الخارجية السويدية قد يكون بين نصيرات التنظيم الإرهابي داعش حوالي 20 امرأة، و30 طفلا ومراهقا.

ولم تكشف السلطات عن عدد التحقيقات الجارية حاليا ضد أنصار داعش، ووفقا لقناة "SVT" التلفزيونية، فإن "إدارة العمليات الوطنية للشرطة ترجح وجود حوالي 30- 40 تحقيقا أوليا".

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