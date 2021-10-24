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باكستان تنفي الاتفاق مع أمريكا لإجراء عمليات ضد أفغانستان

باكستان تنفي الاتفاق مع أمريكا لإجراء عمليات ضد أفغانستان
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

نفت الحكومة الباكستانية،إبرامها اتفاقاً مع أمريكا يسمح لها باستخدام مجالها الجوي في العمليات العسكرية والاستخباراتية في أفغانستان.

العالم - باكستان

جاء هذا النفي بعد ساعات من ادّعاء تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية، أن البلدين"يقتربان من إبرام اتفاق رسمي، لمنح واشنطن حق الوصول إلى المجال الجوي الباكستاني في ما يتعلق بعمليات في أفغانستان".

في الإطار، قال المتحدّث باسم الخارجية الباكستانية، عاصم افتخار، في بيان: "لا يوجد أي تفاهم من هذا القبيل"، لافتاً إلى أن "باكستان والولايات المتحدة لديهما تعاون طويل الأمد بشأن الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، ويبقى الطرفان ضالعين في مشاورات منتظمة".

وأمس، أفادت شبكة "سي إن إن" نقلاً عن ثلاثة مصادر، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أبلغت النواب باقتراب التوصل إلى اتفاق مع باكستان، لاستخدام مجالها الجوي لإجراء عمليات استخباراتية وعسكرية في أفغانستان.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس وزراء باكستان، عمران خان، قال في مقابلة في تموز الماضي، قبيل انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، إنه "من المستحيل أن نسمح باستخدام أي قواعد أو أي نوع من شنّ العمليات في أفغانستان من داخل الأراضي الباكستانية".

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