قصف قاعدة التنف وموقف السيد نصرالله حول الحدود البحرية

العالم - هاشتاغ

في ملف هاشتاغ الأول قاعدة التنف، القاعدة الواقعة شرقي سوريا قرب الحدود مع كل من العراق والاردن. القاعدة التي أقامتها الولايات المتحدة لدعم وتدريب الجماعات المسلحة تعرضت لقصف بطائرات مسيرة بعد ايام قليلة من العدوان الذي استهدف مواقع في تدمر. القصف شكل صفعة قوية للاميركيين خاصة وانها المرة الاولى التي تتعرض فيها القاعدة للقصف منذ إنشائها قبل ثمانية اعوام.

في ملف هاشتاغ الثاني في ظل الضغوط الاميركية على لبنان في موضوع ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، أطلق الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله موقفا واضحا ومباشرا حول اي ضغوط للحصول على تنازلات من بيروت.

في ملف هاشتاغ الثالث بعد الموقف الواضح الذي اطلقه السيد حسن نصرالله حول جريمة الطيونة قبل ايام، سارعت قناة ام تي في الى استقبال زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في محاولة لتلميع صورته وتبرئته من دم الشهداء السبعة الذين ارتقوا في الطيونة. جعجع ظهر في برنامج صار الوقت محاولا تبرير ما حصل ومتراجعا عن كل تصريحاته عقب الجريمة.

في ملف هاشتاغ الرابع ما زالت مشاهد الحاخام الصهيوني يعقوب هيرتسوغ في شوارع العاصمة السعودية الرياض تثير تفاعلا وغضبا لدى الشارعين العربي والاسلامي. ففي كل مرة تنكر السلطات السعودية اي تواصل وتطبيع تحت الطاولة مع كيان الاحتلال الاسرائيلي تخرج الى العلن تصرفات ومواقف ومشاهد تثبت العكس.