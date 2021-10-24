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شركة امريكية تنتج روبوتا عسكريا على هيئة كلب!

شركة امريكية تنتج روبوتا عسكريا على هيئة كلب!
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

كشفت شركة أمريكية، عن تصنيع روبوتات مسلحة، قابلة للاستخدام في العمليات العسكرية والأمنية.

العالم - الأميركيتان

وأشارت شركة "سوورد" عن تصنيع منظومة "سبر" وهي روبوت على هيئة كلب صغير مثبت على ظهره بندقية قنص عالية الدقة.

وأشارت الشركة إلى أن سلاحها الجديد يمكن التحكم به عن بعد، ويمكنه إطلاق رصاصات من عيار 6.5 ملم أو رصاصات من عيار (7.62× 51) التي تستخدمها قوات حلف الناتو، كما أن بندقيته مجهزة بكاتم صوت ممتاز.

ويمكن لهذا الروبوت المسلح وفقا لمطوريه أن يعمل في مختلف الظروف وفي الليل والنهار، إذ إنه جهز بجهاز تصوير حراري، ومستشعرات كهروبصرية ومستشعرات ضوئية، فضلا عن أنه مطلي بطبقات خاصة تجعله قادرا على التخفي عن أجهزة الرؤية الليلية والحرارية، كما أنه زود ببطاريات تكفيه لقطع مسافة 12.5 كلم بالشحنة الواحدة، وبسرعة 7.2 كيلومتر في الساعة.



وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الخبراء العسكريين في الولايات المتحدة ناقشوا فكرة التحكم بهذا الروبوت القتالي باستخدام خوذ الواقع الافتراضي التي يمكن أن تستعمل مستقبلا مع منظومات التسليح.

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