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'داعش' تعلن مسؤوليتها عن هجوم بعبوة ناسفة في أوغندا

'داعش' تعلن مسؤوليتها عن هجوم بعبوة ناسفة في أوغندا
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أكدت جماعة "داعش" الوهابية مسؤوليتها عن هجوم بعبوة ناسفة في العاصمة الأوغندية كمبالا مساء السبت.

العالم - افريقيا

وقالت هذه الجماعة الارهابية في بيان، إن مجموعة تابعة له فجرت العبوة الناسفة في مقهى كان يجتمع بها ما اسموه بـ"عناصر وجواسيس للحكومة الأوغندية الصليبية" في كمبالا.

وقالت الشرطة الأوغندية إن العبوة الناسفة، التي أسفر انفجارها عن مقتل شخص واحد على الأقل في مطعم على مشارف العاصمة، كانت محشوة بمسامير وقطع معدن.

كانت وسائل إعلام محلية قالت يوم السبت، إن القنبلة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين.

وانفجارات القنابل أمر نادر الحدوث في أوغندا التي تقع في شرق القارة الأفريقية.

وفي ذات الصدد، قال الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، "إنه عمل إرهابي لكننا سنقضي على مرتكبيه".

وخاطب الرئيس الأوغندي شعبه قائلا: "لا ينبغي أن تخافوا، سنهزم هذا الإجرام كما هزمنا كل الجرائم الأخرى التي ارتكبتها الخنازير التي لا تحترم الحياة".

كانت العاصمة كمبالا قد تعرضت لهجوم من حركة الشباب الإرهابية عام 2010 خلف عشرات القتلى. وقالت الحركة إنها نفذت الهجوم عقابا لأوغندا على قيامها بنشر قوات في الصومال.

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