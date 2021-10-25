وحدة الأمة الاسلامية والتحديات - الجزء الثاني

العالم - نوافذ

هي احدى الصدقات الجارية التي تحققت بركة عبقرية الامام الراحل بتخصيص ايام ذكرى ولادة الرسول الاعظم عليه وعلى آله افضل السلام بالوحدة الاسلامية.

بهذا افسح الامام الخامنئي دام ظله عن الوحدة الاسلامية التي احياها الامام الخميني قدس سره الشريف، اسبوع الوحدة الاسلامية محطة تلاق بين ابناء الدين الواحد، ونقطة ارتقاء فكري وتعايش سلمي، قوامها حوار وتسامح وحسن ظن.

وحدة يثريها اختلاف لا يستدعي نزاع ولا ملاحات تسنده قيم التعدد والحرية وحقوق الانسان، تعتقه من رواسب في الاعماق من مشاعر وافكار وتعقيدات، الانصات اليها يعني القطيعة، اصطناع الحواجز والمزيد من التشرذم والتشتت والتجزئة، هذا ما يحدث اليه اعداء الامة، بإستهدافها دين وحضارة وانساناً.

ناقش برنامج نوافذ الذي يُبث علی شاشة قناة العالم هذا الموضوع، حيث شارک في هذا النقاش، امين سر تجمع علماء المسلمين الشيخ ابراهيم زيدي، ومسؤول العلاقات العامة في تجمع علماء المسلمين الشيخ حسين غبريس، و الباحث الاسلامي الدكتور فؤاد الشويلي.