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شاهد..موجة اعتقال المسؤولين تجتاح السودان

الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر المحلل السياسي مهند الحسين، ما يجري في السودان من انقلاب عسكري بمثابة انتهاك واضح للوثيقة الدستورية.

العالم - خاص بالعالم

وقال المحلل السیاسي مهند الحسين في حديث لقناة العالم ان قوات عسكرية كبيرة ومشتركة تضم قوات من الجيش السوداني والشرطة السودانية وقوات من الدعم السريع قامت بإعتقال 5 وزراء في حكومة عبدالله حمدوك، من ابرزهم وزير الصناعة ووزير الاتصالات والاعلام، ووزير رئاسة مجلس الوزراء.

واضاف ان القوات العسكرية اعتقلت روساء الاحزاب السياسية الذين يمثلون الحاضنة السياسية للحكومة القائمة وعلى رأسهم امين سر حزب البعث العربي الاشتراكي ورئيس المؤتمر السوداني.

واوضح الحسين، ان القوات العسكرية السودانية القت القبض على اعضاء لجنة ازالة التمكين، وعضو مجلس السيادة الاستاذ محمد الفكي هذا بسبب التجاذبات السياسية بين الفكي والقوات العسكرية.

هذا وقد أعلنت وزارة الإعلام السودانية أن قوى عسكرية اعتقلت أغلب أعضاء الحكومة والمدنيين في مجلس السيادة، في أول بيان رسمي يصدر عن الحكومة بعد الاعتقالات التي جرت فجر اليوم.

وفيما تحدثت تقارير عن احتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في منزله، ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قالت وزارة الاعلام إن قوة عسكرية اعتقلت حمدوك، ونقلته الى مكان مجهول بعد رفضه الانقلاب.

واضافت الوزارة أن حمدوك يطلب من السودانيين التمسك بالسلمية، والدفاع عن ثورتهم.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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