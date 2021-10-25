اعلان الدورة الخامسة عشرة لمهرجان ايران الدولي للأفلام الوثائقية (سينما الحقيقة)

العالم - ايران

وتستهدف الدورة الخامسة عشرة من مهرجان "سينما الحقيقة" التعريف بتاريخ وثقافة المجتمع الإيراني الإسلامي، وحماية الهوية الوطنية على أساس الأفكار الدينية والإيرانية، والوضع الحالي ومنظور إيران مع التركيز بشكل خاص على فرص القرن الجديد، وتعزيز السينما الوثائقية الإيرانية الإبداعية، وتعريف صناع الأفلام الإيرانيين مع المستجدات في السينما الوثائقية العالمية.

أقسام المهرجان



1- المسابقة المحلية

2- المسابقة الدولية

3- جائزة الشهيد آفيني

4- الاقسام الفرعية المحلية والدولية

5- القسم الخاص ايران 1400 (فرص القرن الجديد)

6- ورش العمل متخصصة

7- التكريمات



المسابقة المحلية

سنة الانتاج: من بعد شهر أبريل 2020

مدّة الافلام: ألف) الوثائقية القصيرة (اعمال اقل من 40 دقيقة)

ب) الوثائقيات متوسطة (بين 40 حتى 60 دقيقة)

ج) الوثائقيات الطويلة (اعمال اكثر من 60 دقيقة)

موضوع الافلام: جميع الفئات الوثائقية

المسابقة الدولية

سنة الانتاج: بعد يناير 2020

مدّة الافلام: ألف) الوثائقيات القصيرة (أعمال اقصر من 40 دقيقة)

ب) وثائقيات متوسطة الطول ( اعمال من 40 الى 60 دقيقة)

ج) الوثائقيات الطويلة (أكثر من 60 دقيقة)

جائزة الشهيد آويني

سنة الانتاج: من بعد شهر أبريل 2020

محور الفيلم: أفلام وثائقية في مجال المقاومة، الدفاع المقدس والثورة الاسلامية

جوائز هذا القسم عبارة عن 3 تماثيل تتضمن الذهبي والفضي والبرونزي

الاقسام الفرعية (المحلية والدولية)

- البورتريه: عرض وثائقيات بورتريه حول أشهر الشخصيات العلمية والادبية او السياسية والفنية من ايران والعالم

- لمحة على السينما الوثائقية لإحدى الدول

- عروض خاصة: عرض أعمال وثائقية لنخبة الافلام العالمية المعاصرة

- قسم الوثائقيات التجريبية الخاص

- عقد ورش العمل التخصصية عبر الانترنت

- عقد اجتماعات حول طروحات (بيتشينك) المختصة بالانتاج والمنتجين بحضور ممولين من داخل وخارج البلاد

- السوق الدولي لعرض وانتاج الافلام الوثائقية

القسم الخاص ايران 1400 (فرص القرن الجديد)

الموضوع: أفلام وثائقية تسلّط الضوء على القضايا المعاصرة ومنظور إيران المستقبلي في مختلف المجالات

التكريمات

في هذا القسم ، تُقام مراسم تكريم أعمال اثنين من كبار صناع الأفلام الوثائقية الإيرانية.

جوائز المسابقة المحلية

شارة سينما الحقيقة الفيروزية، تمثال المهرجان، الديبلوم الفخري ومبلغ 000/000/400ريال (حوالي 1600 دولار) لأفضل فيلم في المهرجان (خاص للمنتج)

تمثال المهرجان، الديبلوم الفخري ومبلغ 000/000/300ريال (ما يعادل 1200 دولار) لأفضل مخرج فيلم وثائقي

تمثال المهرجان، الديبلوم الفخري ومبلغ 000/000/250ريال (1000 دولار) لأفضل مخرج فيلم وثائقي متوسط الطول

تمثال المهرجان، الديبلوم الفخري ومبلغ 000/000/250ريال لأفضل مخرج فيلم وثائقي قصير

تمثال المهرجان، الديبلوم الفخري ومبلغ 000/000/250 ريال عن جائزة خاصة من قبل لجنة التحكيم

تمثال المهرجان، الديبلوم الفخري ومبلغ 000/000/200 ريال لأفضل فيلم من وجهة نظر المشاهدين (خاصة للممولين)

تمثال المهرجان، الديبلوم الفخري ومبلغ 000/000/180 ريال لأفضل مشروع فيلم وثائقي

تمثال المهرجان والديبلوم الفخري مبلغ 000/000/180ريال لأفضل مونتاج

تمثال المهرجان والديبلوم الفخري مبلغ 000/000/180ريال لأفضل تحقيق حول فيلم وثائقي

تمثال المهرجان والديبلوم الفخري مبلغ 000/000/180ريال لأفضل تصوير فيلم وثائقي

تمثال المهرجان، الديبلوم الفخري ومبلغ 000/000/180 ريال لأفضل صوت (وفقًا لتقدير لجنة التحكيم، تُمنح الجائزة لمهندس الصوت)

تمثال المهرجان، الديبلوم الفخري ومبلغ 000/000/180 ریال لأفضل كاتب ورواي في الفيلم (وفقًا لتقدير لجنة التحكيم ، سيتم منح الجائزة لمؤلف النص أو المتحدث)

تمثال المهرجان، الديبلوم الفخري ومبلغ 000/000/180ريال لأفضل موسيقى (موسيقى ممنتجة)

جائزة الشهيد آفيني

تمثال ذهبي للشهيد آفيني، الديبلوم الفخري ومبلغ 000/000/300 ريال

تمثال فضي للشهيد آفيني، الديبلوم الفخري ومبلغ 000/000/250ريال

تمثال برونزي للشهيد آفيني، الديبلوم الفخري ومبلغ 000/000/200 ريال

جدول المواعيد

بداية التسجيل الانترنتي: 22/05/ 2021

آخر مهلة للتسجيل الانترنتي: 06/08/ 2021

آخر مهلة لإرسال روابط الاعمال المتقدّمة: 06/09/2021

إعلان اسماء الافلام المختارة: 06/11/2021

موعد انعقاد المهرجان وعرض الاعمال: من 9 حتى 16 ديسمبر/كانون الاول 2021

مراسم الاختتام: 16 ديسمبر/كانون الاول

قوانين وأحكام المشاركة في المهرجان

1- يُحدّد وقت الفيلم بناءً على ثلاثة خيارات: "قصير" و "نصف طويل" و "طويل"؛ خلاف ذلك، بعد تسجيل الفيلم في الأمانة، لن يكون من الممكن تغيير القسم الذي دوّن فيه.

2- أمانة المهرجان غير مسؤولة عن أي ضرر محتمل ناتج عن التقديم غير الصحيح لرابط الأعمال من قبل المشاركين.

3- لن تتم معالجة الأفلام التي يتم تقديم مستنداتها بشكل غير كامل أو بها عيب فني بناءً على طلب الشركة.

4- يجب تسليم النسخة الأصلية من الفيلم إلى مكتب المهرجان في موعد لا يتجاوز 7 أيام بعد إعلان الفائزين؛ خلاف ذلك، سيتم إزالة الفيلم من المنافسة.

5- تحفظ نسخ الأفلام المقدمة لأمانة المهرجان في "بنك الأفلام" بالمركز ليستخدمها الباحثون.

6- يُسمح لإدارة المهرجان باستخدام 3 إلى 5 دقائق من الأعمال المختارة للمهرجان لأغراض ترويجية وإعلامية.

7- في حالة منح جائزة المهرجان في مجال واحد لأكثر من شخص يتم توزيع جائزة نقدية.

8- سيسمح لمقر المهرجان بعرض أفلام مختارة غير ربحية في البرامج الثقافية المتعلقة بمهرجان سينما الحقيقة.

9- يذهب ريع بيع تذاكر عرض كل فيلم إلى مستثمر العمل.

10- سيتم عرض جميع الأعمال المقبولة عبر الإنترنت في المهرجان.

11- إثر تفشي فيروس كورونا واستمراره وعدم استقرار الظروف الاجتماعية، إذا تحسن الوضع، فإن القرار النهائي بشأن شكل الانعقاد (حضوري بشكل مباشر - عبر الإنترنت) والنقاط التي لم يتم توفيرها في اللوائح الحالية، أو الغموض الناتج، سيحدده مدير المهرجان.

شروط ومواصفات العمل

1- يجب أن تكون الأفلام الوثائقية المقدمة قد تم إنتاجها من بعد شهر أبريل 2020 وأن تكون قد تم إنتاجها بجودة HD وFull HD ، 2K ، 4K.

2- لا ينبغي أن تكون أعمال المسابقة المحلية وجائزة الشهيد أفيني قد عرضت على التلفزيون أو الشاشة العامة أو شبكة العرض المنزلي أو أي مهرجان محلي آخر من قبل، ولم يتم عرضها على الأمانة في الفترات الماضية لمهرجان "سينما الحقيقة". (إلا في حال المشاركة في مهرجان الفيلم الوثائقي الإيراني المستقل "دار السينما"، وهو استثناء من ذلك).

3- من المسلسل الوثائقي التلفزيوني الذي أخرجه صانع أفلام، لا يُقبل سوى واحد. لا تشمل هذه القواعد المجموعات التي أخرجها مختلف المخرجين الوثائقيين.

4- يجب على المتقدمين تقديم رابط الفيلم من خلال موقع التسجيل في المهرجان بعد التسجيل لتقديم النسخة الأصلية.

5- يجب تقديم كل مقطع فيديو للمراجعة في شكل رابط تنزيل يحتوي على ملف فيلم بتنسيق MP4 H.264 بمعدل بت من 6 إلى 8 ميغا بت في الثانية وحجم صورة يبلغ 1920 × 1080 بكسل.

6- يجب ألا يحتوي الملف المقدم على أي علامة (شعار وعلامة مائية) على الفيلم.

7- يمكن للمسجلين الاتصال بالرقم 88528314 في حالة وجود أي مشاكل.

8- لا يمكن تسجيل وإدخال جميع المعلومات المتعلقة بالفيلم والمخرج إلا من خلال موقع المهرجان على الإنترنت.

9- آخر مهلة لتعديل المعلومات وبطاقة الهوية الخاصة بالعمل هي 6 أغسطس 2021. من الواضح أن هذه المعلومات ستستخدم لمعلومات المهرجان ودقة المعطيات هي مسؤولية المسجل.

10- يجب أن تحتوي جميع الأفلام المقدمة إلى المهرجان على ترجمة باللغة الإنجليزية؛ وإلا فلن يتمكنوا من المشاركة في المسابقات المحلية والدولية وفي سوق المهرجان وسيتم إزالتهم من القائمة النهائية لأعمال المهرجان.

11- يجب تقديم النسخة النهائية من الأفلام المقدمة إلى المهرجان كملف بيانات بأحد التنسيقات MP4 (H.264) - AVI-MXF-MPEG2-MOV عن طريق إرسال رابط أو شخصيًا إلى سكرتارية المهرجان.

12- يجب تقديم المعلومات بما في ذلك صور المخرج والمشهد في شكلها الأساسي والملصقات والإعلانات التشويقية وصور ما وراء الكواليس في شكل ثانوي من الأفلام المقدمة إلى المهرجان.

القوانين المتعلقة بالمشاركين

1- يجب إدخال أسماء المخرجين المشاركين للفيلم وتفاصيلهم الأخرى كاملة ومنفصلة في استمارة التسجيل.

2- يتحمل منتج العمل مسؤولية الرد على أي ادعاء في مجال الحقوق المادية والفكرية وحقوق المواطنة للأفراد والمهرجان غير مسؤول في هذا الصدد.

3- تقع أي مسؤولية عن القضايا الترويجية والقانونية الخاصة بالفيلم بناءً على معلومات النموذج على عاتق الموقعين على النموذج.

4- يجب أن تتم الموافقة على استمارة المشاركة في المهرجان وتوقيعها من قبل منتج الفيلم.

* عنوان الامانة العامة

طهران، شارع سهروردي الشمالي، ساحة الشهيد قندي، رقم المبنى 15، مركز تنمية وتطوير السينما الوثائقية والتجريبية، الطابق الاول (رقم البريد: 1556916613)

هاتف الامانة العامة: 88528314

العلاقات العامة: 88528312

نظام الرسائل القصيرة والاتصالات: 20001062

الموقع الالكتروني: www.irandocfest.ir/ar

عنوان التسجيل على الموقع الالكتروني: panel.irandocfest.ir

الايميل: irandocfest.ir

صفحة الانستغرام: defc.ir

قناة التلغرام: @defcir

التسجيل المباشر على موقع المهرجان

يجب على المتقدمين للمهرجان إكمال استمارة المشاركة في المهرجان الدولي الخامس عشر "سينما الحقيقة" عبر الإنترنت على موقع المهرجان، وملئ المعلومات المسجلة، وتوقيعها على المنتج وتحميلها في نظام التسجيل الإلكتروني الخاص بالمهرجان.

عنوان الموقع الالكتروني لمهرجان سينما الحقيقة: panel.irandocfest.ir