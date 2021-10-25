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عقوبة غريبة لموظفي بنك بسبب 'كمامة'!

عقوبة غريبة لموظفي بنك بسبب 'كمامة'!
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

استشاط مليونير صيني غضبا حين طلب منه موظفو بنك أن يرتدي الكمامة قبل أن يدخل، واعتبر ذلك إهانة له وقرر معاقبتهم.

العالم-منوعات

الواقعة شهدها بنك “شنغهاي”، حيث طلب حارس الأمن من المليونير ارتداء الكمامة باعتباره إجراءً احترازيا في إطار مواجهة جائحة كورونا التي تعصف بالعالم، لكن المليونير غضب من هذا الطلب.

ونتيجة لهذا الغضب قرر المليونير أن يعاقب جميع الموظفين بعقاب غريب، حيث أجبرهم على سحب 5 ملايين يوان من رصيده وجعلهم يعدون هذا المبلغ ورقة ورقة، وفقا لموقع “ديلي ستيار”.

ونظرا لأن هذا المبلغ هو الحد الأقصى المسموح بسحبه في اليوم، توعد المليونير موظفي البنك بأنه سيعود يوميا لتكرار الأمر نفسه حتى ينتهي من سحب أمواله كلها من هذا البنك وإيداعها بنكا آخر، جزاء لهم على إهانته.

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