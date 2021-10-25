دراسة تؤكد ضرورة تواجد هذا العنصر بالنظام الغذائي اليومي

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بالإضافة إلى ذلك، سيغطي كوب واحد فقط من عصير الرمان 30% من احتياج الجسم من فيتامين C، و36% من فيتامين K، و16% من حمض الفوليك، و12% من البوتاسيوم، بحسب ما ذكر موقع "nccih".

ويحتوي عصير الرمان أيضًا على ثلاثة أضعاف نشاط مضادات الأكسدة مقارنة بمشاريب مثل الشاي الأخضر والنبيذ الأحمر.

وتشير الدراسة إلى أن الرمان له خصائص مضادة للالتهابات، فوجدت التجربة السريرية أن كوبًا يوميًا من عصير الرمان قد يقلل الالتهاب لدى مرضى السكري.

وتستشهد جمعية القلب الأمريكية (AHA) بأبحاث تفيد بأن الرمان قد يخفض ضغط الدم، هذا جيد بشكل عام، لأن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يهيئ الشخص للإصابة بأمراض القلب، ومع ذلك يجب تناول الرمان بحذر إذا كان المريض يتناول أدوية ضغط الدم، لتجنب خفض ضغط الدم لديك كثيرًا.

وأشارت الدراسة إلى أن الرمان مفيد للنساء على وجه الخصوص لأنه يقلل من أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، وهي حالة تكون النساء عرضة لها بشكل خاص.

علاوة على ذلك، تشير الدراسات إلى أن الرمان قد يكون مفيدًا ضد سرطان الثدي، وهو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى النساء، عن طريق تثبيط الخلايا السرطانية وربما قتلها.