شاهد.. منهج البرهان في اعلان حالة الطواري في السودان

العالم - خاص بالعالم

وقال الفزاري في حديث لقناة العالم الاخبارية ان ما حدث السودان من انقلاب عسكري، ولا يمكن ان يكون في اطار تصحيح ثورة السودان لان تصيح الثورة لا يأتي من خلال انقلاب عسكري.

واعتبر الفزاري قرارات القائد العام للقوات العسكرية عبدالفتاح البرهان بمثابة خرق للوثيقة الدستورية، مشيرا الى ان البرهان اتخذ منهج القوة في اعلانه حالة الطوراي في السودان.

هذا وقد عتقلت قوة عسكرية سودانية أغلب أعضاء الحكومة والمدنيين في مجلس السيادة، وعلى رأسهم رئيس الحكومة عبد الله حمدوك.

وخرج السودانيون في تظاهرات رافضة للانقلاب تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين، وتجمعوا أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

وانتقدت جهات دولية واقليمية الانقلاب، ودعت الى عودة العملية الانتقالية إلى مسارها.

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة في السودان عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية.

وفي كلمة متلفزة، قال البرهان إن الخلافات والصراعات بين المدنيين والعسكريين في الحكومة الانتقالية أجبرت القوات المسلحة على التحرك، وأضاف أن حكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات المقررة في يوليو 2023.

وعلق البرهان مجلس السيادة الذي كان يرأسه، كما قام بحل مجلس الوزراء، ولجنة مكافحة الفساد، وتعليق العمل ببعض المواد الدستورية.

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