'حماس' تدعو للإحتشاد عند المقبرة اليوسفية لردع الاحتلال

العالم ـ فلسطين

كما طالب بيان للحركة الاثنين أبناء القدس خاصة، والشعب الفلسطيني عامة، إلى مساندة أهالي حي بطن الهوى في وجه المخطط الإسرائيلي الرامي إلى تهجيرهم واقتلاعهم من بيوتهم.

وذكر البيان أن تواصل اعتداءات الاحتلال على حرمات المقابر، وما يجري اليوم في المقبرة اليوسفية هو جريمة بشعة تأتي ضمن سلسلة الجرائم ضد مقابر القدس تشمل تجريف القبور ونبشها، وإقامة حدائق يهودية، إضافة إلى عمليات تزييف وإنشاء مقابر يهودية "وهمية" لا أساس لها.

وقال إن هذه الجريمة دليل صارخ على وحشية الاحتلال الذي طالت اعتداءاته على الأحياء والأموات من أبناء الشعب الفلسطيني، في سبيل تهويد القدس والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك.

وتواصل طواقم بلدية الاحتلال نبش وتجريف قبور المسلمين في مقبرة اليوسفية الإسلامية الملاصقة للمسجد الاقصى المبارك. وتخطط سلطات الاحتلال تحويل المقبرة الى حدائق تلمودية لصالح الجماعات اليهودية المتطرفة.