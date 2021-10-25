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لبنان.. مجلس القضاء يستمع إلى القاضي بيطار بشأن ملف المرفأ

لبنان.. مجلس القضاء يستمع إلى القاضي بيطار بشأن ملف المرفأ
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

حضر ​المحقق العدلي​ القاضي ​طارق بيطار​، بناءً على دعوة ​مجلس القضاء الأعلى، وتمّ الاستماع إليه والتداول معه بما هو مثار بشأن ملف ​انفجار مرفأ بيروت​.

العالم ـ لبنان

وقال مجلس القضاء الأعلى: "بناء على دعوة مجلس القضاء الاعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/10/2021، وسندا إلى أحكام المادة الرابعة من قانون القضاء العدلي التي تنص على أن مجلس القضاء الأعلى يسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن"، حضر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وتم الاستماع إليه والتداول معه بما هو مثار بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت".

وأشار البيان إلى أنه "تم التشديد من قبل المجلس على العمل على إنجاز التحقيق في أسرع وقت ممكن، وفق الأصول القانونية، وذلك توصلا إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحق المرتكبين، وفق ما ورد في بيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ 5/8/2020".

وفي وقت سابق من اليوم، طالب مجلس القضاء الأعلى في لبنان الاستماع إلى المحقّق العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

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