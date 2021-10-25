جولة سورية لبنانية مصرية لمتابعة جاهزية مشروع خط الغاز العربي

العالم - سوریا

واطلع الوفد على جاهزية خط الغاز العربي وتدقيق تحاليل الغاز في مخبر غاز الريان وإجراء قياسات لنقطة الندى وغاز كبريت الهيدروجين وقاموا بكل التحاليل لعينات الغاز التي طلبت منهم وكانت النتيجة ممتازة.

وكان وزراء الطاقة والكهرباء في سوريا والأردن ولبنان اتفقوا في السادس من تشرين الأول الجاري على خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين شبكات الدول الثلاث كما عقد اجتماع وزاري أردني سوري لبناني مصري في عمان الشهر الماضي تم خلاله الاتفاق على نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر الأراضي السورية.