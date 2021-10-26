الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١
٠٩:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

ميقاتي مرتاح جدا لزيارته العراق

ميقاتي مرتاح جدا لزيارته العراق
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

أشارت مصادر لبنانية ان رئيس الحكومة ​ اللبنانية نجيب ميقاتي مرتاح جدًّا لزيارته إلى ​العراق​، وأنّه يتوسّم منها أن تكون مدخلًا لتعزيز علاقات ​لبنان​ العربيّة على كلّ المستويات وفي مختلف المجالات.

العالم_لبنان

ونقلت صحيفة الجمهورية اللبنانية اليوم الثلاثاء عن المصادر أنّ رئيس الوزراء العراقيمصطفى الكاظميكان متجاوبًا مع كلّ ما طرحه مع ميقاتي، لتعزيز العلاقات الثنائيّة، وأكّد أنّه سيتّخذ كلّ الخطوات الّتي من شأنها مساعدة الحكومة و​الشعب اللبنانيعلى تخطّي الأزمة الصعبة الّتي يمرّان بها"، مبيّنةً أنّ "ميقاتي لَمس لديه حماسةً كبيرةً لدفع العلاقات الثنائيّة قدمًا على مختلف المجالات، فضلًا عن تعزيز وتطوير المساعدة العراقيّة للبنان في مجالالكهرباء​، إلى حين معالجة الأزمة الكبيرة الّتي يعاني منها هذا القطاع منذ عشرات السنين.

وقالت مصادر رئيس الحكومة انه مرتاح جدا لزيارته الى العراق وانه يتوسم منها ان تكون مدخلا لتعزيز علاقات لبنان العربية على كل المستويات وفي مختلف المجالات.

ولفتت مصادر مطلعة الى ان ميقاتي يعمل بدأب لتأمين تغذية بالتيار الكهربائي بمقدار ١٥ ساعة من ٢٤ ساعة من الان وحتى نهاية السنة بما يخفف على اللبنانيين اعباء كبيرة يتكبدونها يوميا في مجال الطاقة الكهربائية فضلا عن ان مثل هذه الخطوة من شأنها ان تضخ الحياة في الدورة الاقتصادية في مختلف القطاعات الانتاجية.

روابط ذات صلة

لبنان.. تسجيل 6 وفيات و235 إصابة جديدة بكورونا

لبنان: ميقاتي غادر إلى العراق في زيارة رسمية

وزير الخارجية اللبناني: علاقاتنا جيدة مع ايران ونواصل تحسينا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لبنان.. سلسلة أحكام بحق 20 متهمًا في ملف "إرهابيو فندق دي روي"

ميشل عون: لا عودة للحرب الأهلية في لبنان

تعرف على فوائد وأخطار إعادة التطعيم ضد فيروس كورونا

تحقيقات مخابرات الجيش اللبناني: مسلّحون قواتيون استنفروا ليلة المجزرة

المتهم الرئيس في قضية القتل المأساوية في هوليوود يواجه مفاجأة مدوية

انطلاق عملية أمنية في صحراء الحضر جنوب الموصل