ميقاتي مرتاح جدا لزيارته العراق

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ونقلت صحيفة الجمهورية اللبنانية اليوم الثلاثاء عن المصادر أنّ رئيس الوزراء العراقي ​مصطفى الكاظمي​ كان متجاوبًا مع كلّ ما طرحه مع ميقاتي، لتعزيز العلاقات الثنائيّة، وأكّد أنّه سيتّخذ كلّ الخطوات الّتي من شأنها مساعدة الحكومة و​الشعب اللبناني​ على تخطّي الأزمة الصعبة الّتي يمرّان بها"، مبيّنةً أنّ "ميقاتي لَمس لديه حماسةً كبيرةً لدفع العلاقات الثنائيّة قدمًا على مختلف المجالات، فضلًا عن تعزيز وتطوير المساعدة العراقيّة للبنان في مجال ​الكهرباء​، إلى حين معالجة الأزمة الكبيرة الّتي يعاني منها هذا القطاع منذ عشرات السنين.

وقالت مصادر رئيس الحكومة انه مرتاح جدا لزيارته الى العراق وانه يتوسم منها ان تكون مدخلا لتعزيز علاقات لبنان العربية على كل المستويات وفي مختلف المجالات.

ولفتت مصادر مطلعة الى ان ميقاتي يعمل بدأب لتأمين تغذية بالتيار الكهربائي بمقدار ١٥ ساعة من ٢٤ ساعة من الان وحتى نهاية السنة بما يخفف على اللبنانيين اعباء كبيرة يتكبدونها يوميا في مجال الطاقة الكهربائية فضلا عن ان مثل هذه الخطوة من شأنها ان تضخ الحياة في الدورة الاقتصادية في مختلف القطاعات الانتاجية.