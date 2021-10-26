الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة والقدس

العالم-الاحتلال

ففي مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد مطيع سليط من منطقة المخيم. وفي نابلس اقتحمت قوة احتلالية كبيرة بلدة بيتا جنوب المدينة وشرعت بتفتيش عدد من المنازل قبل أن تندلع مواجهات بين الجنود وعشرات الشبان.

وذكرت مصادر محلية بأن نداءات أذيعت عبر مكبرات الصوت في المساجد طالبت الشبان بالخروج لمواجهة قوات الاحتلال والتصدي لها. ومن بلدة رنتيس شمال رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فخر عاهد إبراهيم خلف (35 عاما) بعد اقتحام منزله.

وذكرت مصادر عائلية إن قوة من جيش الاحتلال مكونة من 5 آليات وأكثر من 20 جندياً، طوقت منزل العائلة عند الثانية فجراً، وأجرت عمليات تفتيش في محيطه، ثم حاولوا خلع الباب.

وأضافت أن الجنود هاجموه وطلبوا بطاقة هويته حين قام بفتح الباب، ولما تأكدوا أنه ليس المستهدف بالاعتقال، طلبوا منه الدخول وإغلاق الباب، ثم داهموا بيت شقيقه فخر وقاموا باعتقاله. وفي سياق آخر سلّمت قوات الاحتلال شابا من قرية الشواورة شرق بيت لحم، بلاغا لمراجعة مخابراتها. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال سلمت الشاب عماد حمدان محمد حمدان (٣٢عاما) بلاغا لمراجعة المخابرات الإسرائيلية، بعد دهم منزله وتفتيشه. ومن مخيم قلنديا، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب باسم زايد عقب اقتحام منزل عائلته في المخيم شمال القدس المحتلة. كما وأصيب شابان برصاص الاحتلال خلال مواجهات عنيفة في المخيم.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عمليات اعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب المنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم. ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2694) انتهاكاً خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي زادت بنسبة 40 % عن سبتمبر/ أيلول من العام المنصرم 2020م. ووثق التقرير (156) عملية دهم لمنازل المواطنين و(315) اقتحاماً لمناطق مختلفة في الضفة والقدس المحتلة، اعتقل خلالها الاحتلال (363) مواطنًا، وبلغ عدد الحواجز (352) مؤقتًا وثابتًا.

