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الصحة العراقية: موجات كورونا استنزفت نظامنا الصحي ونحذر من الرابعة

الصحة العراقية: موجات كورونا استنزفت نظامنا الصحي ونحذر من الرابعة
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

قالتْ وزارة الصحة العراقية ان دخول السلالة الرابعة لكورونا، ستشكل تحديا كبيرا وعبئا ثقيلا على النظام الصحي للبلاد الذي استنزفت موارده وخدماته خلال الموجات السابقة، داعية الى اتخاذ اجراءات احترازية مشددة مع الاقليم الذي يشهد ارتفاعا كبيرا باصاباته.

العالم - العراق

وقال مدير تعزيز الصحة بالوزارة الدكتور هيثم العبيدي للصحيفة الرسمية ان "العراق خرج من الموجة الثالثة وقد استنزف كميات هائلة من الموارد المخصصة للوزارة ومراكز العزل والخدمات الصحية للمواطنين"، مؤكدا ان "دخول السلالة الرابعة، سيشكل تحديا كبيرا وعبئا ثقيلا على النظام الصحي للبلاد".

واضاف ان "اقليم كردستان لا سيما السليمانية، تشهد حاليا ارتفاعا كبيرا باعداد الاصابات، كون العالم مازال يعيش موجات الجائحة المختلفة، وبانتشار سريع"، داعيا الى "ضرورة اتخاذ اجراءات مشددة كتقليل حركة المواطنين من والى الاقليم، وعدم الاختلاط في بغداد وبقية المحافظات، بمواطني الاقليم".

وذكر العبيدي ان "الفيروس يتعرض باستمرار الى طفرات وراثية جينية من خلال تغيير تركيبته وامكانية ان يصاب به الشخص مرة اخرى، ما يتطلب من المواطنين الالتزام بالاجراءات الوقائية لاسيما ارتداء الكمامات وعدم الاستغناء عنها خلال المدد المقبلة".

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