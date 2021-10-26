أبرز عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء 26 اكتوبر 2021

ابرار ..

- رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي..لاينبغي لأوروبا التحرك تحت وطأة الضغوط الأمريكية

اطلاعات..

الرئيس إبراهيم رئيسي .. على الإتحاد الأوروبي إنتهاج سياسات مستقلة عن سياسة الهيمنة الأمريكية

سياست روز ..

- طهران تستضيف مؤتمر بلدان الجوار الأفغاني يوم غد الأربعاء

آفتاب يزد..

- موسكو تتحدث عن إلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خطابا بمؤتمر الجوار الأفغاني بطهران

آرمان ملي ..

- وقوع إنقلاب عسكري في السودان وإعتقال رئيس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ

جوان ..

- إنقلاب بالسودان .. المكون العسكري يغلق الباب أمام تشكيل حكومة مدنية

ايران ..

- الأمم المتحدة تشجب المشاريع الإستيطانية الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة

رسالت ..

أنباء وتقارير من اليمن تتحدث عن حالات فرار جماعي لمرتزقة التحالف السعودي من محافظة مأرب

عصر ايرانيان ..

- ترامب يحذر من تسارع وتيرة تفكك وزوال الولايات المتحدة الأمريكية

قدس ..

- إنقلاب عسكري آخر ببلد الإنقلابات .. الجيش السوداني يعتقل رئيس الوزراء وأعضاء حكومته معلنا حالة الطورائ

كيهان ..

- المستشار الأمني السابق للبلاط السعودي يكشف النقاب عن محاولة بن سلمان إغتيال المللك عبد الله

مردم سالاري ..

- إنتقادات واسعة في تركيا لأردوغان على خلفية سياساته بتصعيد الأجواء مع أوروبا وتدهور الإقتصاد

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في افتتاحيتها ( إذا ما بقي ليبرمان حيا).. هدد وزير المال الصهيوني افيغدور ليبرمان والذي شغل منصب وزير الحرب في حكومة نتنياهو باستهداف المنشآت النووية الايرانية , وهو الذي اعترف بنفسه قبلها بأن صواريخ المقاومة الفلسطينية الحقت هزيمة مذلة بالكيان الصهيوني في حربه على غزة، ( إن على ليبرمان وكل المسؤولين الصهاينة بتل أبيب التفكير ألف مرة قبل أن يتفوهوا بمثل هذه التهديدات ) ان ايران قادرة واكثر مما يتصور هذا الكيان لا على الدفاع عن نفسها ومنشآتها الحيوية فحسب بل ايضا على الرد على اية مغامرة صهيونية حمقاء بشكل يجعل ليبرمان وامثاله من المسؤولين الصهاينة يندمون تماما هذا اذا ما بقوا احياء بعدها بالطبع .

ان هذا الكيان الذي فشل بامتياز مقابل الفصائل الفلسطينية في غزة وفشل في التصدي للصاروخ السوري الذي انفجر قرب مفاعل ديمونة النووي بالنقب , لن يستطيع تصور ما الذي سيواجهه مقابل قدرات ايران قلب جبهة المقاومة في المنطقة .

عصر ايرانيان..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( إيران تريد أفغانستان آمنة ومن دون عنف ) كتبت صحيفة عصر ايرانيان .. سيبدأ مؤتمر وزراء خارجية بلدان الجوار الافغاني اعماله في طهران يوم غد الاربعاء عبر تقنية الفيديو كنفرانس بمشاركة وزراء خارجية الصين وطاجكستان واوزبكستان وتركمنستان وباكستان الى جانب ايران , هذا الى جانب ان موسكو قالت ان الوزير لافروف سيدلي بخطاب في هذا المؤتمر، ( إن الهدف الرئيسي من وراء تنظيم مثل هذا المؤتمر هو البحث عن السبل الكفيلة بإعادة الأمن والإستقرار إلى ربوع أفغانستان)

ولمناقشة سبل تقديم المساعدات الانسانية للشعب الافغاني في مواجهة النقص الكبير في المواد الغذائية والأدوية .

ان اهمية هذا المؤتمر تنبع من واقع ان عودة الامن والاستقرار الى افغانستان ينعكس ايجابا على الامن الاقليمي نظرا للحدود الطويلة بين افغانستان مع ستة بلدان مجاورة والعكس صحيح ايضا فاستمرار حالة عدم الاستقرار واجواء العنف بافغانستان تشكل تهديدا للامن الاقليمي. وايران تريد عبر التعاون مع بلدان الجوار الافغاني ايجاد الارضيات والاجواء المناسبة اللازمة لضمان دخول افغانستان لمرحلة استقرار بعيدا عن اية اجواء عنف وتهديدات.

اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا ينقل عن مسؤول امني كبير سابق في السعودية قوله ان ( بن سلمان خطط لإغتيال الملك عبد الله).. وجاء في التقرير .. وصف سعد الجبري المسؤول الامني الكبير السابق في البلاط السعودي ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بكونه مريضا نفسيا، (سعد الجبري قال في مقابلة صحفية مع قناة سي بي إس الأمريكية إن بن سلمان شكل فريق إغتيالات لتصفية خصومه ).

واضاف في هذه المقابلة ان بن سلمان سبق وان خطط لاغتيال الملك عبد الله في حينها وقبل وصول والده سلمان بن عبد العزيز لعرش المملكة, واوضح ايضا بأنه كان هدفا بنفسه لفريق الاغتيالات هذا الا ان الحظ حالفه في النجاة بمحل اقامته بكندا .

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها عن ( زيارة أردوغان لباكو ).. الرئيس التركي يزور العاصمة الاذربيجانية اليوم في ثالث زيارة من نوعها له منذ انتهاء حرب قره باغ بين جمهوريتي اذربيجان وارمينيا، ( إن زيارة أردوغان لآذربيجان ومواقفه وتصريحاته الأخيرة تعكس مواصلته اللعب بالورقة العرقية لتحقيق أهداف خاصة ) اهداف ترتبط بمصالح تجارية واقتصادية وبشكل خاص بثروات بحر قزوين من النفط والغاز كما ترتبط هذه الاهداف باحلام احياء الدولة العثمانية.ان تركيا تخطط لاستغلال الموقع الجغرافي لجمهورية اذربيجان لتحقيق احلام اردوغان , وذلك عبر اقتطاع اراضي من ارمينيا لربط جمهورية اذربيجان جغرافيا عبر البر بتركيا.والواقع هو انه لا احد ينتقد تركيا على تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية ولكن لا ينبغي ان يكون ذلك على حساب امن واستقرار البلدان الاخرى او على سيادتها الوطنية ففي مثل هذه الحالة ستكون الطموحات الاردوغانية تهديدا سافرا.

ابرار ..

نشرت صحيفة ابرار تقريرا يحمل عنوان ( طالبان ومشروع العمل مقابل القمح ) كتبت فيه .. تنفذ حكومة طالبان الافغانية طريقة مبتكرة لدفع الاجور والاتعاب للعمال والمهندسين .. ( المشروع يتضمن دفع أجور العمال والمهندسين حسب مديرية العمل والتشغيل بكابول بكميات من القمح ) هذه الكميات تتحدد بعشرة كيلوغرامات قمح للعامل يوميا وستة عشرللمهندس . هذه المديرية تقول ان المشروع تجريبي لمدة شهرين بكابول فقط وبعدها سيعمم على كل الولايات الافغانية لمكافحة الفقر البطالة ولزيادة الانتاج الوطني .

هذه المديرية لم توضح فيما اذا كانت هذه الطريقة في الدفع تقتصر على مهن واشغال وقطاعات عمل محددة ام انها شاملة لكل الاعمال والقطاعات .

آفتاب يزد..

صحيفة آفتاب يزد كتبت في الشان العراقي في مقالها متسائلة ( أي تيار سيمثل رئيس الوزراء العراقي المقبل ؟) .. يرى خبراء في الشؤون العراقية ان التيار الصدري حصد النسبة الاعلى من اصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية الاخيرة بالعراق ولكن مع ذلك .. ( من السابق لأوانه الحديث عن تركيبة البرلمان العراقي الجديد وبالتالي عن توجهات الشخصية التي ستكلف بتشكيل حكومة) وذلك في ظل وجود طعون قانونية واسعة النطاق في نتائج الانتخابات تدفع نحو اعادة فرز الاصوات يدويا وبالتالي احتمال حدوث تغييرات مهمة في نتائج الانتخابات , وكذلك في ظل تبلور تحالفات سياسية جديدة .ولكن في كل الاحوال قد لا يكون هناك اكثر من احتمالين الاول تكليف شخصية محسوبة على تيار المقاومة بتشكيل حكومة جديدة او تكليف شخصية سياسية اخرى تميل للغرب بهذه المهمة. ان كل من الاحتمالين سيتركان بصمات مختلفة على الاوضاع الداخلية والاقليمية والمنطقة.