الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١
١٠:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

أكد أن بحرية الحرس مستعدة لمواجهة القوى العظمى

اللواء سلامي: قدراتنا العسكرية تشهد نموا على كافة الأصعدة

اللواء سلامي: قدراتنا العسكرية تشهد نموا على كافة الأصعدة
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال قائد قوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، إن القدرات العسكرية تشهد نموا وازدهارا على كافة الأصعدة والمجالات.

العالم - ايران

وشدد سلامي في تصريح للتلفزيون الايراني اليوم الثلاثاء على أن النمو في قدرات حرس الثورة الاسلامية تنمو سواء على صعيد القوة البرية التي تعزز وجودها على امتداد الحدود الايرانية من أجل ارساء الأمن والاستقرار، أو على صعيد القوة الجوية والجوفضائية حيث تشهد تطورا في مجال الصواريخ والدفاعات الجوية والطائرات المسيرة، مشيرا الى أن التطور هذا يلمسه الشعب الايراني خلال التجارب العسكرية أو المناورات التي تقام بين فترة وأخرى.

وألمح سلامي الى أن ما يعرضه حرس الثورة الاسلامية ليس كل القدرات العسكرية التي يمتلكها، قائلا، هناك قدرات اساسية لا يمكن البوح بها، وتبقى خافية عن أنظار الأعداء والجواسيس.

كما أكد أن القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية تشهد نموا واسعا وانها مستعدة للحرب ومواجهة القوى العظمى المتواحدة غالبا في البحار.

وبخصوص قوات التعبئة نبه سلامي الى أن هذه القوات تتطور وتهرع لمساعدة الشعب عندما يتعرض لأية مشكلة.

كما شدد سلامي على أن حرس الثورة الاسلامية يشهد تقدما واسعا على صعيد الالكتروني والسايبري، وكذلك الحال على صعيد حرب المعلومات، فقد وصل الى مستوى جيد ومطلوب.

روابط ذات صلة

سلامي: الشهيد سليماني قام بدور استثنائي لاستعادة كرامة الامة

اللواء سلامي: على الأعداء أن لا يضطرونا لاستخدام الرد السريع والحاسم والقاسي

اللواء سلامي: اقتدار الدفاع الجوي الايراني يضاهي مثيله لدى القوى المتقدمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فيديوغرافيك.. سعد الجبري يكشف ملفات سرية صادمة عن محمد بن سلمان

بعد معارك عنيفة.. خروج “الشيشاني” من جبل التركمان

خلل في نظام بطاقة الوقود الايرانية

استهداف قافلة عسكرية روسية بعبوة ناسفة في ريف درعا

نائب لبناني: أوكلنا المهام في منطقة الطيونة للأجهزة الأمنية

الكويت.. افتتاح دورة مجلس الأمة قبيل "عفو أميري مرتقب"