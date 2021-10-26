اللواء سلامي: قدراتنا العسكرية تشهد نموا على كافة الأصعدة

العالم - ايران

وشدد سلامي في تصريح للتلفزيون الايراني اليوم الثلاثاء على أن النمو في قدرات حرس الثورة الاسلامية تنمو سواء على صعيد القوة البرية التي تعزز وجودها على امتداد الحدود الايرانية من أجل ارساء الأمن والاستقرار، أو على صعيد القوة الجوية والجوفضائية حيث تشهد تطورا في مجال الصواريخ والدفاعات الجوية والطائرات المسيرة، مشيرا الى أن التطور هذا يلمسه الشعب الايراني خلال التجارب العسكرية أو المناورات التي تقام بين فترة وأخرى.

وألمح سلامي الى أن ما يعرضه حرس الثورة الاسلامية ليس كل القدرات العسكرية التي يمتلكها، قائلا، هناك قدرات اساسية لا يمكن البوح بها، وتبقى خافية عن أنظار الأعداء والجواسيس.

كما أكد أن القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية تشهد نموا واسعا وانها مستعدة للحرب ومواجهة القوى العظمى المتواحدة غالبا في البحار.

وبخصوص قوات التعبئة نبه سلامي الى أن هذه القوات تتطور وتهرع لمساعدة الشعب عندما يتعرض لأية مشكلة.

كما شدد سلامي على أن حرس الثورة الاسلامية يشهد تقدما واسعا على صعيد الالكتروني والسايبري، وكذلك الحال على صعيد حرب المعلومات، فقد وصل الى مستوى جيد ومطلوب.