شاهد.. تحقيقات جديدة تؤكد تورط جعجع في مجزرة الطيونة

العالم - لبنان

مخابرات الجيش في وزارة الدفاع اللبنانية تستدعي رئيس حزب القوات سمير جعجع لسماع إفادته في أحداث مجزرة الطيونة في بيروت بعد ان ادعت النيابة العامة العسكرية على ثمانية وستين شخصا، بينهم ثمانية عشر موقوفا.

مصادر مطلعة ذكرت أن النيابة العامة العسكرية كلفت مديرية المخابرات بالاستماع إلى جعجع في مقر الوزارة الدفاع في اليرزي بناء على اعترافات موقوفين من القوات اللبنانية متورطين بالمجرزة ، وإفادتها بالنتائج ، مشيرة الى أن إبلاغ جعجع تم لصقا بعدما تعذر على استخبارات الجيش إبلاغه مباشرة وأوضحت المصادر انه في حال تمنع جعجع عن الحضور، يعود للقاضي قرار إصدار مذكرة جلب بحقه.

استدعاء جعجع الى وزارة الدفاع جاء عقب التحقيقات التي أجرتها مديرية المخابرات، بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي ،والتي نسبت إلى مسؤول أمن جعجع، سيمون مسلم، إدارة عملية نشر المسلحين القواتيين، بعضهم استقدم من معراب، في الليلة السابقة للمجزرة، وإدارة تحركاتهم يوم المجزرة.



وبحسب اعترافات موقوفين، ثبت لدى المحققين أن مسلم ، استطلع المنطقة في عين الرمانة والطيونة في الليلة التي سبقت نهار التظاهرة، وغادر المنطقة بعد وقوع المجزرة. كذلك اعترف عدد من الموقوفين بأنهم استقدموا من معراب تحديدا ، في الليلة السابقة، مشيرين إلى أن عشرات عناصر القوات انتشروا في عدد من الشوارع الداخلية للمنطقة حاملين أسلحة رشاشة مخبأة داخل حقائب سوداء وأن مسلم كان يشرف عليهم. كما ثبت لدى المحققين أن القوات استقدمت شبانا بعتادهم العسكري ليبيتوا في مواقع محددة في الأشرفية وعين الرمانة.



وبناء على التحقيقات التي أجرتها مديرية المخابرات ، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي،على ثمانية وستين شخصا في أحداث الطيونة، بينهم ثمانية عشر موقوفا وعلى رأس هؤلاء المدعى عليهم مسؤول امن جعجع ، سيمون مسلم بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية والتحريض وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وأحال الموقوفين مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة القاضي فادي صوان.



كما ثبت لدى المحققين أن القوات استقدمت شبانا بعتادهم العسكري ليبيتوا في مواقع محددة في الأشرفية وعين الرمانة. وهذه المعلومات التي أدلى بها موقوفون يراها المشرفون على التحقيق «ثابتة»، بالاستناد إلى داتا الاتصالات وكاميرات المراقبة.