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بالصور.. مركز أبحاث روسي ينشر أول صورة لمتحور دلتا!

بالصور.. مركز أبحاث روسي ينشر أول صورة لمتحور دلتا!
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

نشر مركز أبحاث فيكتور "Vector" الروسى، يوم أمس، لأول مرة صورًا لسلالة دلتا المتحورة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتى تم التقاطها بكاميرا مجهر إلكتروني.

العالم - علوم وتكنولوجيا

ووفقا لبيانات وكالة حماية حقوق المستهلك الروسية، تم إنماء هذا الفيروس في الخلايا الظهارية في كلية القرد الأخضر الإفريقي.

ويشير المكتب الإعلامي للوكالة، إلى أن الخبراء استخدموا كاميرا المجهر الإلكتروني لتصوير سلالة "دلتا" من الفيروس التاجي المستجد.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أدرجت سلالة "دلتا" في قائمة طفرات فيروس SARS-CoV-1، مشيرة إلى أنها "مثيرة للقلق".

وتتضمن هذه القائمة بالإضافة إلى "دلتا" طفرة "ألفا" التي اكتشفت في بريطانيا، وطفرة "بيتا" التي اكتشفت في جنوب إفريقيا، و طفرة "غاما" التي اكتشفت في البرازيل.

ولكن "دلتا" تثير اهتمام العلماء أكثر منها، لأنها مستمرة في التحور.

وقال فلاديمير غوشين، مدير مختبر آليات تباين الأحياء الدقيقة المسببة للأمراض في مركز غاماليا لبحوث علم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، إن العلماء الروس اكتشفوا 60 متحورا لسلالة "دلتا" من الفيروس التاجي المستجد.

ومن جانبه أعلن ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز غاماليا، أن فعالية اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد متحور "دلتا" هي بين 83 و94 بالمئة، اعتمادا على بعض المؤشرات وكيفية احتسابها.

و​وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإنه تم تحديد السلالة الهندية (دلتا)، المسماة "B.1.617"، في أكتوبر من عام 2020، ويتميز بقصر فترة الحضانة وزيادة الضغط على جسم الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، طالت مدة إزالته من الجسم مما يجعل من الصعب على الأطباء تحديد لحظة الشفاء، وتتمثل الأعراض الرئيسية فى الصداع وسيلان الأنف والتهاب الحلق وارتفاع درجة الحرارة، وعادة لا تختفى حاسة الشم ولا يوجد سعال.

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بالصور.. مركز أبحاث روسي ينشر أول صورة لمتحور دلتا! بالصور.. مركز أبحاث روسي ينشر أول صورة لمتحور دلتا!

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