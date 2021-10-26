الصين تتخذ إجراءات صارمة تجاه المشاركين في أولمبياد بكين 2022

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وقالت الصين، إنه لن يُسمح للمشاهدين الدوليين بدخول البلاد لحضور الألعاب التي ستقام في الفترة من 4 فبراير إلى 20 فبراير، وقال منظمو الألعاب، أمس الإثنين، إنه سيتم تشجيع شركات الطيران المحلية والأجنبية على تشغيل رحلات مؤقتة متاحة فقط للمشاركين.

سيحتاج المشاركون في الألعاب إلى اختبار فيروس كورونا قبل الوصول، ويجب تطعيم الرياضيين ومسؤولي الفريق لتجنب 21 يومًا في الحجر الصحي، مع بعض الاستثناءات لأسباب طبية تُمنح على أساس كل حالة على حدة.

وقال كريستوف دوبي، المدير التنفيذي للألعاب الأولمبية للجنة الأولمبية الدولية، في بيان: "نريد أن يكون الجميع في الألعاب آمنين، ولهذا السبب نطلب من جميع المشاركين اتباع هذه الإرشادات".

سيتم أيضًا تشجيع المتسابقين على ارتداء الأقنعة وتجنب المساحات المغلقة أو المزدحمة أو التي تتضمن اتصالًا وثيقًا بينما سيُطلب من كل منظمة تشارك في الألعاب ترشيح مسؤولي اتصال.

وسيشارك نحو 2900 رياضي من 85 دولة في دورة الألعاب التي ستقام من الرابع إلى العشرين من فبراير، وبهذه المناسبة ستصبح العاصمة الصينية أول مدينة في العالم تنظم دورة للألعاب الشتوية بعد استضافتها دورة الألعاب الصيفية في 2008.