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الحرس الثوري مستعد لتوسيع التعاون مع باكستان في مجال التدريب العسكري

الحرس الثوري مستعد لتوسيع التعاون مع باكستان في مجال التدريب العسكري
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب وزير التعليم والتدريب في الحرس الثوري الإسلامي "غلام رضا نوشادي"، عن استعداد الحرس الثوري لتطوير التعاون مع باكستان في مجال التدريبات العسكرية.

العالم - ايران

وأكد نوشادي، خلال لقاء مع مدير عام الشؤون التدريبية في الجيش الباكستاني الأدميرال "عبد الباسط بات"، اليوم الأربعاء، على أهمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها الدينية والثقافية و اشار الى دور وتأثير الدبلوماسية التربوية في الدبلوماسية الدفاعية والسياسة الخارجية للبلدين، معلنا استعداد الحرس الثوري لتطوير مستوى العلاقات مع باكستان في مجال التدريبات العسكرية.

من جانبه وأشاد الأدميرال عبدالباسط بات في هذا الاجتماع، بالقدرات والتقدم التكنولوجي للحرس الثوري معربا عن أمله في زيادة التعاون مع قوات الحرس الثوري في مجال التدريبات العسكرية.

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