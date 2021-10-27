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رئيسي يؤكد على ضرورة الاستعداد للهجمات السيبرانية ومكافحتها

رئيسي يؤكد على ضرورة الاستعداد للهجمات السيبرانية ومكافحتها
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

 شدد رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي، على ضرورة الاستعداد للهجمات السيبرانية والوقاية منها والتجهيز لمكافحتها، في إشارة إلى الهجوم السيبراني الذي استهدف محطات البنزين في ايران أمس الثلاثاء .

العالم - ايران

وقال اية الله رئيسي، في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، ان الهجوم السيبراني الذي استهدف محطات البنزين في ايران كان محاولة للتضييق على المواطنين، مشيرا الى ان السلطات المعنية تمكنت وبسرعة من ادارة الموقف. واثبت المواطنون وعيهم في مواجهة هذه المشكلة ولم يسمحوا لاي جهة باستغلالها.

كما أشاد اية الله رئيسي بجهود وسائل الاعلام الوطنية في توعية المواطنين بخصوص هذا الهجوم السيبراني في التوقيت المناسب، معربا عن شكره للمواطنين على دعمهم وتعاونهم مع الحكومة.

وتابع : علينا أن نكون مستعدين بجدية في مجال الحرب السيبراني وان لا نسمح للعدو ان ينال اهدافه الشريرة في هذا المجال وان يخلق مشاكل للمواطنين.

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رئيسي يؤكد على ضرورة الاستعداد للهجمات السيبرانية ومكافحتها

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