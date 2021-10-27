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قرداحي: اتهامي بمعاداة السعودية امر مرفوض.. المدافعون عن حرية التعبير أول من هاجمني!

قرداحي: اتهامي بمعاداة السعودية امر مرفوض.. المدافعون عن حرية التعبير أول من هاجمني!
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي خلال مشاركته في اجتماع المجلس الوطني للاعلام، انه "لا يجوز أن يكون هناك من يملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة أو عدمه".

العالم_لبنان

وقال: "عندما يطالبني أحد الوزراء بالاستقالة أقول انني جزء من حكومة متكاملة ولا يمكنني اتخاذ قرار وحدي على الرغم من انني لست طامحا وراء المناصب وأضع مصلحة لبنان فوق كل المصالح".

وأضاف: "مستغرب أن المدافعين عن حرية التعبير والإعلام هم أول من بدأوا بالهجوم علي، ومنذ تعييني وزيرا حاولوا تصويري وكأني جئت لقمع الإعلام".

وأعلن ان "الحلقة التي أثارت الجدل أخيرا تم تصويرها في الخامس من آب أي قبل تعييني وزيرا بأسابيع"، مشيرا الى ان "مواقفي في تلك الحلقة تجاه سوريا وفلسطين والخليج (الفارسي) هي آراء شخصية ولا تلزم الحكومة، وبما أنني وزير في الحكومة أنا ألتزم سياستها".

وقال: "أنا ضد الحروب العربية - العربية وما قلته عن اليمن هو بمثابة صداقة مع هذه الدول، واتهامي بمعاداة السعودية أمر مرفوض، اختلفت سابقا بالرأي معهم وخسرت عملي في MBC، لكنني لست ناكرا للجميل".

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