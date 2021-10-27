إحذر من تناول هذه الأطعمة فانها تزيد الوزن

العالم - صحة

وأشارت دراسة نشرها موقع "ويب ميد" الطبي الأمريكي إلى أن هناك أطعمة يمكن أن تملأ معدتك، لكنها تجعلك تشعر بالجوع بعد فترة قصيرة. وفقا لموقع "إرم نيوز".

الأرز الأبيض: يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع، ثم تحطيم، نسبة السكر في الدم، ما يجعلك تشعر بالجوع مرة أخرى. اختر الأرز البسمتي أو الأرز البني بدلا من ذلك.

بياض البيض: إذا تركت صفار البيض لتفقد السعرات الحرارية، فلن يجعلك ذلك تشعر بالرضا، ذلك لأن صفار البيض هو "بروتين كامل" في الطبيعة بفضل الأحماض الأمينية التي يستخدمها جسمك لبناء الخلايا.

وأظهرت الأبحاث الحديثة أن كمية الدهون المشبعة والكوليسترول في بيضة كاملة ليس من المحتمل أن تكون ضارة بالنسبة لك.

عصير الفواكه: لا يحتوي على أي من ألياف الفاكهة التي أتى منها، وهذا سبب كبير لكون التفاح والعنب يجعلانك تشعر بالشبع ويبطئان من تدفق السكر إلى مجرى الدم.

ودون الألياف، يمكن أن يرتفع سكر الدم بسرعة ثم ينخفض بسرعة ويجعلك تشعر بالجوع.

الخبز الأبيض: لا يحتوي على الألياف أو العناصر الغذائية الموجودة في الحبوب الكاملة التي يمكن أن تجعلك تشعر بالشبع.

هناك حل سهل، هو تناول خبز الحبوب الكاملة بدلا من ذلك، إذ لديك الكثير من الأنواع للاختيار من بينها، القمح الكامل، النيكل، الجاودار، وحتى الحبوب المتعددة.

البطاطا المقلية: خبز البطاطس أو سلقها سيشبع جوعك بشكل أفضل من معظم الأطعمة، لكن، قم بقليها بالزيت وتغطيتها بالملح، وستفقد معظم قوتها. وعادة ما تحتوي على دهون وملح أكثر من البطاطس العادية أيضا.

المشروب الغازي: بحسب الدراسات، فإن الأشخاص الذين يشربونه يحصلون على سعرات حرارية أكثر في يوم واحد، ويعتقد العلماء أن هذا قد يكون لأنه يجعلك جائعا أو يمنعك من الشعور بالشبع.

الدونات: إنها قنبلة سكر تتراكم فيها السعرات الحرارية دون أي تغذية، إذ يتفكك الدقيق الأبيض بسرعة إلى سكر، وتضيف المواد فيها المزيد لزيادة نسبة السكر في الدم وانخفاضها بعد ذلك.وليس للدونات أي قيمة غذائية، وستجعلك تشعر بالجوع مرة أخرى في أقرب وقت.

اللبن القليل الدسم: وغالبا ما تحتوي النسخة القليلة الدسم على محليات يمكن أن تزيد من نسبة السكر في الدم، دون دهون الألبان، التي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع. جرب الزبادي العادي الكامل الدسم مع الجرانولا والتوت الطازج والمكسرات بدلا من ذلك.

الكرواسون: هذا النوع من الطعام يسجل درجات منخفضة في مؤشر الشبع، وهو مقياس لمدى إرضاء الطعام لجوعك، ولا يوجد الكثير فيها مفيد لك، فهي مليئة بالدقيق الأبيض، ما يمنحك المزيد من السعرات الحرارية دون أن يجعلك تشعر بالرضا.

إذا كنت تريد وجبة فطور تدوم حتى وقت الغداء، فإن بيضة مسلوقة على خبز محمص من الحبوب الكاملة ستفي بالغرض.

الحبوب مع المحليات الصناعية: يمكن أن تؤثر الأطعمة المحلاة صناعيا على نسبة السكر في الدم وتجعلك أكثر جوعا. قد يكون هذا لأنه عندما تحصل على المذاق الحلو دون السعرات الحرارية، فإن جسمك لا يزال يبحث عن تلك السعرات الحرارية.