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ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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نبض السوشيال
من طهران.. فدا حسين مالكي: يجب على طالبان أن يكون لها برنامج واضح لإرضاء الشعب الإفغاني لمنع حصول هجرة واسعة الى البلدان المجاورة
من طهران فدا حسين مالكي: أكبر التحديات التي تواجه أفغانستان اليوم هي المشاكل الإقتصادية وقد نشهد كارثة إنسانية في هذا البلد إن لم توجد حلول
من طهران.. فدا حسين مالكي: لا يمكننا التأكد من أن القاعدة لاتزال موجودة ضمن طالبان إلا أن المأكد هو أن الجماعتين على تواصل واتصال
من طهران فدا حسين مالكي: السؤال الذي يطرح كيف تغلغلت جماعات إرهابية كداعش في إفغانستان في ظل الوجود الأمريكي والحكومة المدعومة من قبلها؟
من طهران فدا حسين مالكي: لم يثبت أن طالبان اليوم اختلفت عن طالبان قبل 20 عاما
من طهران فدا حسين مالكي: أفغانستان تمر في أوضاع مقلقة لدول الجوار والمجتمع الدولي وقد علقت الآمال على اجتماع طهران للخروج بحلول حقيقية
مراسل العالم: سقوط قذيفة صاروخية وسط الأحياء السكنية في بلدة الزهراء بريف حلب الشمالي بسورية مصدرها الفصائل المسـلحة الموالية لتركيا
مساعد وزير الخارجية الإيراني: اتفقت مع أنريكي مورا على بدء المفاوضات بحلول نهاية شهر نوفمبر وسيتم الإعلان عن الموعد المحدد الأسبوع المقبل
وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي:حديث قرداحي لا يتضمن إساءة لأي دولة كما يحاول البعض تصويره وعلى رأسهم النظام السعودي ومرتزقته
وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي: نستنكر الهجمة التي تعرض لها الوزير اللبناني على خلفية موقفه من عبثية الحرب على اليمن
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 27-10-2021
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الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
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