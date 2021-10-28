إرتفاع عدد المصابين بكورونا في أفغانستان وسط نقص الدواء + فيديو

العالم – أفغانستان

تتوالى الأزمات تباعا على الشعب الأفغاني، كورونا أحداها، حيث ازداد عدد المراجعين إلى المستشفى الخاص بمعالجة مرضى كورونا وفق ما يؤكده الأطباء.. بيد أن المشكلة تكمن في نقص الدواء والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى الأكسجين.

يبدي المرضى وذويهم ارتياحا لما يبذله الأطباء من جهود لكنهم يشكون قلة الأكسجين الناتج عن تعطل الأجهزة أو لنقص الوقود.

المرضى حثوا الحكومة والمؤسسات الإغاثية على المساعدة لإبقاء المشفى مفتوحا لمواجهة الجائحة لاسيما مع ارتفاع أعداد المصابين.

والمعاناة لا تقتصر على المرضى، الأطباء لهم مشاكلهم أيضا.. فالكوادر الطبية لم يستلموا رواتبهم منذ أشهر وسط استمرار أزمة السيولة المالية التي تواجهها حكومة طالبان فيما تصر الولايات المتحدة على تجميد الأصول الأفغانية لديها والبالغة أكثر من 9 مليارات دولار.

وتتعدد الأزمات والمسبب واحد.. إنها الولايات المتحدة كما يقول الأفغان.. والبلاد مقبلة على موجة جديدة من فيروس كورونا ما لم يتخذ التدابير اللازمة وتوفير السيولة المالية لإبقاء هذا الصرح الطبي الرئيسي لعلاج مرضى كورونا مفتوحا فيما يمعن الوباء في الانتشار.

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