الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الصين تحث البنك الدولي وصندوق النقد على مساعدة أفغانستان

الصين تحث البنك الدولي وصندوق النقد على مساعدة أفغانستان
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على استئناف الدعم المالي من أجل إعادة الإعمار في أفغانستان، التي تعاني ضائقة مالية، بحسب "الشرق بلومبرج".

العالم - أسيا والباسفيك

وأدت سيطرة طالبان على الحكم في أغسطس، إلى تجميد أصول للبنك المركزي بمليارات الدولارات، وتعليق مؤسسات مالية دولية وصول أفغانستان إلى أموال، لكن المساعدات الإنسانية استمرت.

وتنفد السيولة لدى البنوك، ولا يحصل الموظفون بالحكومة على رواتبهم، وترتفع أسعار المواد الغذائية. وقال صندوق النقد الدولي الثلاثاء، إن من المتوقع أن يشهد اقتصاد أفغانستان انكماشا يصل إلى 30 بالمئة هذا العام، مما قد يؤجج أزمة لاجئين.

وقال وانغ الأربعاء، متحدثا عبر رابط فيديو مع وزراء خارجية دول مجاورة لأفغانستان إن كابول "بحاجة إلى إنعاش على جميع الأصعدة، والتنمية على رأس الأولويات".

وكرر دعوة للولايات المتحدة ودول أخرى في الغرب لرفع عقوبات أحادية عن أفغانستان، وأن تقدم منظمة الصحة العالمية إليها مزيدا من اللقاحات والإمدادات الطبية لمساعدة البلاد على مكافحة فيروس كورونا.

وكانت الصين قالت إنها سترسل مساعدات إنسانية طارئة إلى أفغانستان بقيمة 30 مليون دولار.

روابط ذات صلة

البنك الدولي يعلق مساعدته للسودان بعد انقلاب الجيش على الحكومة

صندوق النقد لم يف بوعود تقديم قروض لمساعدة إيران في مواجهة كورونا

الصين: نأمل بأن تنأى طالبان بنفسها عن المنظمات الإرهابية في أراضيها

إرتفاع عدد المصابين بكورونا في أفغانستان وسط نقص الدواء + فيديو

بيان اجتماع طهران: هيكل سياسي شامل الحل الوحيد لمشاكل أفغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السعودية تَئِنُّ وجعا من صيحة القرداحي..

الصين تحث البنك الدولي وصندوق النقد على مساعدة أفغانستان

شاهد بالفيديو.. من الطرف الاقليمي الذي يأمر بتصفية الارهابيين بسوريا لهذا الهدف؟

مع الحدث إقتتال الفصائل الإرهابية والدخول التركي على الخط

الكعبي ينتقد الحملة الامريكية الخليجية ضد المقاومة

لليوم الرابع على التوالي ..الاحتلال يواصل تجريف المقبرة اليوسفية