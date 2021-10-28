الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

من الطرف الاقليمي الذي يأمر بتصفية الارهابيين بسوريا لهذا الهدف؟

الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

اكد الخبير بشؤون الجماعات المسلحة مهند حاج علي، ان المشغل الوحيد لدفع الفصائل الارهابية الى الاقتتال ما بين الجولاني والشيشاني في الشمال السوري هو الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

العالم- خاص بالعالم

وقال حاج علي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان اردوغان يعيد تكرار سيناريو عام 2019 تحديداً، وفي عام 2020 كانت هناك معارك كبرى لتحرير الطريق الواصل بين محافظة حلب وحمص، بعدما لجأ الجيش السوري الى الحل العسكري وقام بتحرير ذلك الطريق بقوة السلاح، عندما لم يلتزم اردوغان بتفاهمات آستانا وسوتشي.

واوضح حاج علي: ان ما حدث قبل ذلك بأشهر انه كان هناك دعماً لوجستياً وعسكرياً كبيراً قدم من قبل المخابرات التركية الى جبهة النصرة تحديداً او ما يسمى بهيئة تحرير الشام ورئيسها ابومحمد الجولاني الارهابي.

واضاف حاج علي، ان تركيا يبدو انها تكرر نفس السيناريو لسبيين سياسي وعسكري، معتبراً ان الهدف السياسي الاول هو ان اردوغان لديه اوامر امريكية باعادة إلباس جبهة النصرة او هيئة تحرير الشام لباس الاعتدال السياسي، وهذا ما تجلى حينما خرج الجولاني لوسائل الاعلام وقد تخلى عن لباسه المعتاد الذي يلبسه وخفف لحيته ويتحدث كأنه رجل مثقف.

واشار حاج علي الى ان هناك محاولة لتصدير الجولاني على انه بين قوسين معارضة سياسية معتدلة لاستثمارها في المحافل الدولية ضد سوريا، للترويج بان سوريا لاتقاتل تنظيما ارهابيا وانما هي تقاتل معارضة مسكينة ومظلومة اضطرت لحمل السلاح للدفاع عن نفسها.

واكد حاج علي، الهدف الثاني العسكري، ان اردوغان يعتمد على رئيس هيئة تحرير الشام (النصرة) الجولاني الذي يعمل تحت امرته رجال متشددين ومتطرفين من فصائل ما تسمى جند الشام برئاسة الشيشاني، والان اطلق اردوغان، الجولاني ضد هؤلاء المتطرفين من اجل احتواء الموقف وتوحيد الفصائل تحت سقف واحد تحت مسمى هيئة التحرير الوطنية، بعد استغناء المخابرات التركية عن التسميات واللباس والشكل العام الارهابي والاسلاموي وتنتقل الى الاعتدال بدلاً من هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) الارهابية.

روابط ذات صلة

رتل عسكري تركي ضخم يدخل الى إدلب

ارتفاع منسوب التصعيد في ادلب يعيد احتمالات اقتراب الحسم

أكثر من 3000 جندي تركي دخلوا سوريا مؤخرا.. ماذا يجري في ادلب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السعودية تَئِنُّ وجعا من صيحة القرداحي..

الصين تحث البنك الدولي وصندوق النقد على مساعدة أفغانستان

شاهد بالفيديو.. من الطرف الاقليمي الذي يأمر بتصفية الارهابيين بسوريا لهذا الهدف؟

مع الحدث إقتتال الفصائل الإرهابية والدخول التركي على الخط

الكعبي ينتقد الحملة الامريكية الخليجية ضد المقاومة

لليوم الرابع على التوالي ..الاحتلال يواصل تجريف المقبرة اليوسفية