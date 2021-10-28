الصين تعتزم فرض حد أقصى لأسعار الفحم

العالم - أسيا والباسفيك

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن مصادر القول إن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى هيئة اقتصادية في البلاد، تستهدف تحديد سعر للفحم من نوع 5500-إن.أيه.آر المنتشر في الصين بمقدار 440 يوان (69 دولار) للطن.

وتحتاج هذه الخطة التي ستستمر حتى أول أيار/مايو من العام المقبل إلى موافقة مجلس الدولة والحكومة الصينية، وقد يتم تعديلها بحسب المصادر. كما ترغب الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح في التحكم في أسعار بيع الفحم من المناجم، رغم أنها ستترك للحكومات المحلية الصينية لوضع المعايير التي ستحد من ارتفاع أسعار تداول الفحم محليا. كما ستحصل الشركات المستوردة للفحم على دعم حكومي لتعويض خسائرها نتيجة بيع الفحم المستورد بأقل من أسعار استيراده.