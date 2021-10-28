آلاف المستوطنين يخططون لاقتحام الخليل والحرم الإبراهيمي السبت المقبل

العالم- فلسطين



وذكر موقع "مفزاك لايف" العبري، أن الحدث سيعقد نهاية الأسبوع بين 29 و30 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.



ونشرت جماعات المستوطنين إعلانات في وسائل الإعلام العبرية، تحث المستوطنين على القدوم إلى مدينة الخليل، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم المأكولات والمشروبات للمقتحمين، ونشرت إعلانات لجمع تبرعات لتنظيم هذه المناسبة.



ولفت الموقع إلى أن المقتحمين سينصبون خياماً في المدينة وفي محيط الحرم الإبراهيمي؛ للتخييم فيها.



وأضاف أن الأمن الإسرائيلي استكمل استعداداته لهذا الحدث، وسيتم نشر تعزيزات من قوات الجيش في المنطقة، مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق العديد من الشوارع في المدينة لتسهيل حركة مرور المستوطنين، وتخصيص حافلات مجانية لتنقلات المستوطنين.



ولفت "مفزاك لايف" إلى أنه "في هذا اليوم؛ سيمنع دخول المصلين المسلمين إلى الحرم الإبراهيمي، وستفتح كل أقسام الحرم أمام المستوطنين".