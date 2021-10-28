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مجلس الأمن يطالب بإعادة الحكومة الإنتقالية المدنية في السودان

مجلس الأمن يطالب بإعادة الحكومة الإنتقالية المدنية في السودان
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

 عبر مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس عن "قلقه العميق إزاء استيلاء الجيش على السلطة في السودان" وحث السلطات العسكرية على إعادة الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية.

العالم ـ السودان

وفي بيان تم التوافق عليه بالإجماع، حث مجلس الأمن المكون من 15 عضوا جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس والدخول في حوار دون أي شروط مسبقة.

ودعا المجلس أيضا إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات العسكرية.

وأعلن عبدالفتاح برهان قائد الجيش السوداني قبل أيام فرض حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهما المكون المدني في السلطة بـ التآمر والتحريض على الجيش. ووصف مسؤولون في الحكومة وهيئات مدنية سودانية خطوات البرهان بالانقلاب العسكري، بينما اعتبرها الأخير تصحيحا للمسار الانتقالي.

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