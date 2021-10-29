شاهد..رفض رواد التواصل للانقلاب العسكري في السودان

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وأعلن الاتحاد الأفريقي، تعليق مشاركة السودان في جميع أنشطته، حتى عودة السلطة التي يقودها المدنيون. وكانت جماعة من لجان الأحياء في الخرطوم قد أعلنت خطة لإقامة مزيد من المتاريس وتنظيم الاحتجاجات تصل إلى ذروتها يوم السبت في "مسيرة مليونية".

وتفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري في السودان حيث كتب محمد معلقاً حول الموضوع: "سيفشل انقلاب البرهان في خلال اقل من اسبوع بإرادة الشعب السوداني فقط الشعب حاليا هو سيد السلطات وهؤلاء الذين وراء انقلاب البرهان سوف يتم اقتلاعهم من ارض السودان".

وعلق عبد الحميد جحاف: "الامريكان دبروا الإنقلاب العسكري في السودان، ولا حل الا الخلاص من وصاية الامريكان".

وغرد محمد فكري: "عندما تجد أن الأذرع الاعلامية "للإسرائيل" يمجدون الانقلاب العسكري في السودان فاعلم أن من وراء هذا الانقلاب محور الشر العربي الموالي للصهاينة".

وكتب عبد العظيم الاموي: "المجتمع الدولي يحاصر الإنقلاب العسكري في السودان الذي تحول لكرة من اللهب لن يجرؤ أحد الاقتراب منه أو دعمه الباقي يكمله الشعب السوداني الذي يملأ الشوارع الآن هذا الإنقلاب الذي أصبح باب العودة للنظام البائد سوف يفشل فشلاً ذريعاً".

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