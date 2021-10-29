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مفتي الديار اليمنية: الأمة بحاجة اليوم لجمع الكلمة ووحدة الصف 

مفتي الديار اليمنية: الأمة بحاجة اليوم لجمع الكلمة ووحدة الصف 
الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين أن الأمة اليوم بحاجة لجمع الكلمة ووحدة الصف لاسيما بعد ما منيت به من هزائم وانتكاسات وسلب لحقوقها وقرارها السياسي.

العالم - اليمن

وأشار العلامة شمس الدين، اليوم الخميس، خلال مؤتمر علماء اليمن عن "الوحدة الإسلامية الفرص والتحديات" الذي عقد بالعاصمة صنعاء، إلى أن آل سعود وآل نهيان أذناب لتنفيذ المشروع الصهيوني الأمريكي في البلاد العربية والإسلامية.

وشدد مفتي الديار اليمنية على أهمية العمل على إزالة كل الحواجز المذهبية والمناطقية بين أبناء الأمة الإسلامية، موضحاً أن وجود وسائل التواصل والإعلام يساعد على قيام ثورة وعي لدى أمتنا لتعرف المخاطر والفرص وأين يكون الحق والباطل.

وأكد أن الحرب على اليمن هي بالوكالة عن الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، مضيفاً: "كنا نتمنى أن يكون من يواجهنا ويعادينا ويحاربنا ويتسبب في سفك دمنا أكثر تعقلا لاسيما بعد مرور 7 سنوات من العدوان".

وأشار إلى أن الشعب اليمني رغم ظروفه الصعبة يحقق الانتصارات فيما يتعرض عدونا للهزائم والنكسات ولا يقرأ الواقع كما هو ولا يتعظ مما مضى، مؤكداً أن التحالف في تدهور والشعب اليمني في حالة تقدم بفضل الله والقيادة الحكيمة والشجاعة.

ولفت مفتي الديار اليمنية إلى أن المرتزقة يقدمون اليمن على طبق من ذهب للمحتل، قائلًا "فلينظروا إلى الاحتلال البريطاني والأمريكي والإماراتي في محافظات المهرة وسقطرى وحضرموت".

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مفتي الديار اليمنية: الأمة بحاجة اليوم لجمع الكلمة ووحدة الصف 

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