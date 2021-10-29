الرئيس رئيسي يزور خوزستان من جديد

العالم - ايران

وبعد وصوله الى مطار الشهيد قاسم سليماني الدولي في مدينة اهواز (مركز محافظة خوزستان)، غادر رئيسي المطار على الفور بطائرة مروحية إلى منطقة انديكا التي ضربها الزلزال للاطلاع عن كثب على أوضاع المتضررين بالزلزال، وإصدر أوامر فورية لحل مشاكلهم.

ويرافق الرئيس الايراني في هذه الجولة الميدانية نائبه الاول محمد مخبر.

وكان وزير الداخلية احمد وحيدي قد وصل محافظة خوزستان صباح اليوم وتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال في قضاء انديكا.

يذكر ان زلزالا بقوة5.7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب قضاء انديكا بداية الشهر الحالي وألحق خسائر مادية بأكثر من 100 قرية في المنطقة.