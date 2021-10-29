السودان على موعد مع تحديد المصير غدا بموكب 30 أكتوبر

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ومن المقرر ان يخرج جميع الثوار الى الشوارع الرئيسية ليعبروا عن رفضهم وادانتهم للانقلاب العسكري الذي حصل قبل ايام في السودان من قبل القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان والاجراءات المتخذة بحق الحكومة الانتقالية. واحتجاجا على الحكم العسكري في البلاد، وذلك بعد أن قلصت السلطات استخدام الإنترنت والهواتف، ورغم محاولة العسكر ازالة كل التروس، الا ان الثوار في كل مرة يعيدون وضعها من جديد.

وأعلن الاتحاد الأفريقي، تعليق مشاركة السودان في جميع أنشطته، حتى عودة السلطة التي يقودها المدنيون. وكانت جماعة من لجان الأحياء في الخرطوم قد أعلنت خطة لإقامة مزيد من المتاريس وتنظيم الاحتجاجات تصل إلى ذروتها يوم السبت في المسيرة المليونية.

وكثف المجتمع الدولي الضغط على المجلس العسكري الجديد، حيث دعا الرئيس الأميركي جو بايدن القادة العسكريين لإعادة الحكومة الانتقالية المدنية والإفراج عن جميع المعتقلين والسماح للشعب السوداني بالاحتجاج السلمي، مكررا النداء نفسه الذي أطلقه مجلس الأمن حين أعرب عن قلقه الشديد حيال استيلاء العسكر على السلطة.

من جهته حث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، البرهان وقف التصعيد والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين، مشددا على مسؤولية الجيش والأجهزة الأمنية لضمان احترام الحق في الاحتجاج السلمي وحماية المحتجين.

وعلقت دول غربية عدة مساعدات للسودان بمئات ملايين الدولارات بسبب انقلاب البرهان على حكومة حمدوك الانتقالية والتي كان من المفترض ان تقود البلاد الى انتخابات في العام الفين وثلاثة وعشرين هي الاولى منذ الاطاحة بنظام الرئيس السابق عمر حسن البشير عام الفين وتسعة عشر .

النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي في السودان تفاعلوا مع الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري، ودشنوا عدد من الوسوم التي وصلت لقائمة الاعلى تداولا منها (#موكب30أكتوبر - #مليونية30اكتوبر - #الردة_مستحيلة - #العصيان_المدني_الشامل) وجددوا من خلاله دعواتهم للاحتشاد في مليونية يوم السبت للتنديد بالانقلاب ورفضه المطالبة باعادة الامور الى نصابها .

وشدد النشطاء على سلمية التظاهرات،وعبروا عن مخاوفهم من سقوط ضحايا خاصة وان عددا من المدنيين سقطوا ما بين قتيل وجريح جراء مواجهات مع قوى الامن الساعية لقمع الحراك المناهض للانقلاب.

وغردت صحابة حساب باسم "ZoLa" عبر حسابها على تويتر: "* انجاز العدالة الانتقالية ومحاسبة جميع مرتكبي الجرائم في دارفور والمنطقتين ومجازر عبري وبورتسودان، ومجرزة ٣ يونيو ومجزرة كسلا وكافة اشكال الانتهاكات والجرائم ضد الانسانية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية".

فيما غردت "غـــفـــران" : "#السودان دخل في يومه الخامس من المقاومة السلمية ضد المجلس العسكري الانقلابي ويومه الرابع من #العصيان_المدني_الشامل وبكرة #موكب30اكتوبر المعروف ب #مليونية30اكتوبر وزي ما قالوا ثوارنا #الردة_مستحيلة وكدا نكون غطينا جميع الهاشتاقات العربية المهمة (والصحيحة). احفظوا عندكم".

فيما غرد صاحب هذا الحساب "انا فهمت التصريح دا كانه تهديد وفي واحد من الاخوان نبه الناس من وجود مندسين عشان يعكسو عدم سلميه المواكب..بي اختصار برهوني ربط عدم القمع بي سلميه الموكب.. دا بيعني انه هو ناوي يخلي الموكب غير سلمي عشان يبرر الانتهاكات والقمع الناس تبقي حضرانه".

وغرد " Mohamed بن Fathi" : "احدى الوصايا المكررة من ناظم ان اعتقال اي شخص ما مفروض يشغل البقية من العمل نحو الهدف النهائي.

شباب حاضرين لسه شغالين و سادين خانة ناظم و بيسدوا عين الشمس، و احنا مفترض نشتغل حاليا على الترويج ل #مليونية30اكتوبر #الردة_مستحيلة #العصيان_المدني_الشامل #موكب30اكتوبر #SUDAN_COUP".

وكتب إسبال في تغريدة :"الحمدلله من قبل ومن بعد شباب لا يصرف انتباههم او يشتت شملهم إعتقال كائن من كان هي مليونية في كل ربوع السودان أمواج تهدر في الشوارع تغني للحرية والسلام".

وكتب "Atif Gamal" في تغريدة له : "أيَّ زول بطلع في موكب بكره أو أيَّ موكب ومنتظر مننا شكر ولا منتظر منصب ما يطلع. عشان ما بكره ولا بعد بكره يظهر لينا رئيس جمهورية النفق ولا شوتايم جديد. خروجك في الموكب دا من أجل مستقبلك انت ومستقبل البلد دا واستمراريته بخصنا كلنا".

فيما غرد "M.Ayman" : "الثورة مستمرة لايغركم الشوارع المفتوحة الشباب شغالين تتريس بفهم والعصيان ساري المفعول الازمة كارثية والسبب فيها الجميع ولو ماحصل قلع جزور.. حانرجع لي وراء كتير و زمن الإنقاذ بالنسبة للجاي حايكون فاصل اعلاني.. للقمع القادم قومو الي ثورتكم يرحمكم الله".