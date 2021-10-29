الكشف عن نسبة الفقر في العراق وتوقعاته للعام المقبل

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي، ان "نسبة الفقر كانت 20% في عام 2019 فيما ارتفعت في عام 2020 بسبب جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية لتصل الى ما يقارب الـ 31% الا ان هذه النسبة انخفضت خلال العام الحالي الى ما دون الـ 30% وذلك يرجع الى ارتفاع أسعار النفط وعودة الحياة الى طبيعتها بشكل او بآخر" حسب تعبيره.

وتوقع الهنداوي، ان "تنخفض النسبة خلال نهاية هذا العام والعام المقبل الى نسب اقل من ذلك نتيجة لتحسن الوضع الاقتصادي في البلاد واستئناف الكثير من المشاريع فضلا عن وجود القطاع الخاص وبعض الأنشطة الاقتصادية الجيدة".